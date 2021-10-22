領袖獎大使江旻憓：從小想參加制服團隊　覺得著制服賣旗好似勁啲

第四屆「香港青年服務領袖獎」於今日（22日）舉行啟動禮，今屆宣傳大使由「香港劍后」江旻憓擔任，她在分享時笑言，小時候一直想參加制服團隊，「覺得著制服賣旗好似勁啲。」她又期望，在運動上的佳績能啟發更多人投入社會服務，讓運動變得更有意義。



第四屆「香港青年服務領袖獎」獎勵計劃即將展開。（曾凱欣攝）

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15個青年制服團隊參與計劃

第四屆「香港青年服務領袖獎」獎勵計劃即將展開，今年有共15個青年團體參加，當中包括為人熟悉的少年警訊、香港童軍總會、香港紅十字會等；每個機構分別會提名3名在組織內積極積極參與服務，以及熱心回饋社會的21歲至30歲青年領袖參加。

計劃旨在獎勵及培育熱心社會服務的21-30歲的青年領袖，並建立由青年主導、商界支持的領袖培訓和社會服務平台。

第四屆「香港青年服務領袖獎」獎勵計劃即將展開。（曾凱欣攝）

江旻憓望運動佳績啟發更多人

今屆宣傳大使由「香港劍后」江旻憓擔任，她在分享時笑言，小時候一直想參加制服團隊，「覺得著制服賣旗好似勁啲。」作為全職運動員，江表示，在劍擊訓練過程曾經一度想放棄，但每每都會提醒自己仍然有不少進步空間可以繼續努力，特別在受傷後更加肯定對劍擊的熱愛，相信若可刻服傷患，在劍擊上一定會再更上一層樓。她期望，她在運動上的佳績能啟發更多人投入社會服務，讓運動變得更有意義。

霍啟剛在致辭時表示，希望透過計劃選出有心服務社會，「有心有力」的年青人。（曾凱欣攝）

計審主席霍啟剛指疫下更顯社會服務的重要性

今屆「香港青年服務領袖獎」由青年發展委員會委員、港協暨奧委會副會長霍啟剛擔任評審主席，其他評審則包括、教育局政治助理施俊輝、東華三院行政總監蘇祐安、大灣區共同家園青年公益基金副行政總裁龔明明等。

霍啟剛在致辭時表示，希望透過計劃選出有心服務社會，「有心有力」的年青人。他指，過去兩年本港深受疫情影響，疫境下更顯互助互愛的重要性，相信年青人的觸覺更敏銳，更能了解社區上的需要。

今屆計劃以「我話事 共創造」為主題。霍啟剛指，過去從事青年工作多年，「好多時老一輩計劃好，叫青年人參與」，但今次計劃提供平台予年青人以自己的想法創造無限可能，是計劃的可貴之處。

第四屆「香港青年服務領袖獎」獎勵計劃即將展開。（曾凱欣攝）

每個團隊最終由評審選出一名青年領袖

評審最終會在每個參與的制服團隊中，根據其在訓練營、社會服務及評審日中的表現，挑選出一名青年領袖。獲選的青年領袖可獲得現金獎2,000元、獎座、證書，以及策劃和參與「海外社會服務之旅」的資格。

獎勵計劃將於12月31日截止提名，將於2月26日至27日舉辦領袖挑戰營，並在來年3月至11月期間舉行「社會領袖培訓計劃」，提供機會予參加者到企業探訪，並透過與局長等社會領袖的對話機會學習如何計劃個人事業和策劃社會服務、學習團隊管理等。