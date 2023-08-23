福島核污水︱政府：日本買手信送親友不受禁令限制　惟有食安風險

日本昨日（22日）宣布將於明日（24日）排放核污水，港府立即啟動進口管制措施，周四凌晨零時起禁止源自東京、福島、千葉等10個都或縣的水產品進口。

政府今日（23日）下午舉行跨部門記者會，交代加強保障日本進口食物安全的安排及細節。局方表示，今次主要是管制「進口」及「供應」兩個層面，帶手信、免費送給家人，都不受限於命令，但亦強調政府已確定10個都縣的產品是「有風險」，故不建議在當地採購有關產品自用或送給其他人。



另外，澳門除水產品外，亦禁止十都縣的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻。環境局常任秘書長（食物） 劉利群解釋，問題針對核污水的排放計劃，所以暫時針對水產品提出禁令，現階段是適當的做法。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

涉及售賣、收取代價或為商業目的即屬供應

新的禁制令之下，日本十都縣的水產、海鹽及海藻將一律禁止輸入香港和在香港境內供應，食物環境衞生署署長楊碧筠解釋，新禁令中「供應」的釋義是按現行法例而定，即「售賣食品；或邀約售賣食品；或為售賣而保存或展示食品；或交換或處置食品並為此收取代價；或為商業目的而送出該食品作為獎品或贈品。」

代購屬商業行為受限制 手信免費送則不受限

另外，不少市民會在網上代購日本食品等回港，楊碧筠強調，代購亦屬商業行為，可處六級罰款、監禁12個月。

楊碧筠指，食物安全條例是為食物進口商及食物分銷商設立規範，所以主要是管制「進口」及「供應」兩個層面，如果是自己在日本帶手信、免費送給家人，都不受限於命令，但她強調，政府已確定10個都縣的產品是「有風險」，故不建議在當地採購有關產品自用或送給其他人。

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食物安全專員黃宏補充，自用即是「帶一兩盒返嚟自用，或者機場買手信過嚟香港，嗰啲係不受食物安全命令規管。」但如帶很多回港，是代購、轉售則屬商業用途，會受到規管，將會與海關緊急合作作出跟進。黃宏亦指，如果水產品只是經東京轉口來港，但產地來自其他地區，並不受限於今次禁令。

而相比起香港只禁十都縣的水產，澳門亦禁止十都縣的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻。環境局常任秘書長（食物） 劉利群解釋，問題針對核污水的排放計劃，所以暫時針對水產品提出禁令，現階段是適當的做法。

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