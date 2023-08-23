福島核污水｜食諮會主席梁美儀貼士：3類高風險日本水產少吃為妙

日本周四（24日）開始將核污水排放入大海，港府同日起禁止來自東京、福島等10個都或縣水產品進口。食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀今早（23日）在商台節目稱，香港食安把關好，港人毋須過份擔心，但提醒市民要注意均衡飲食，而三類較高風險水產應減少進食，包括藍鰭吞拿等大魚、蚌類等貝類產品及比目魚等在海洋底層附近生活的底棲性魚類。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措

港府明日起禁止日本10個都或縣的水產品進口，包括栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、福島縣、茨城縣、宮城縣與長野縣。梁美儀今在商台節目稱，港府相關部門食安把關好，他同意「入得嚟（香港）都安全」的說法，並稱市民毋須擔心。

梁美儀：日日食魚生風險當然較高

被問到無論在香港還是到日本當地旅遊時，食用水產須注意地方。梁美儀稱首先要注意均衡飲食，「日日食魚生」風險當然較高，又提醒要精明選擇，包括查問相關水產品來地，而梁美儀稱，北海道或九州等產品相對較安全。

藍鰭吞拿等大型魚類「淺嚐就好」

此外，他提醒孕婦及小朋友應減少進食高風險水產，當中包括三類，其中大型魚類如藍鰭吞拿因在食物鏈上層，此類產品如拖羅等「淺嚐就好」，「一年食一兩次就好」；另外，核污染物易沉積在泥土，因此在海洋底層附近生活的底棲性魚類，如比目魚亦要減少進食；同時貝類產品，如蚌等亦要減少食用量。

食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀。（城大網頁）

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