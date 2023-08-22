福島核污水｜港府禁十都縣水產進口　本地零售批發商稱生意跌一半

日本政府將在周四 （24日）開始將核污水排放入大海，港府宣布同日啟動進口管制措施，將禁止日本10個都縣的水產進口香港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。



有從事日本水產零售及批發商表示，早在相關消息傳出時，其日本水產批發的生意已下跌兩至三成，加上今日（22日）港府宣布同日啟動進口管制措施，料生意下跌的幅度會變成跌五成。該零售及批發商續指，最擔心以後日本水產到港後的檢測時間會變長，影響食材新鮮度，建議政府加派檢測人員，也期望政府可支援業界。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

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海豐水產負責人郭先生表示，很多客人聽到日本水產會有擔心。（受訪者提供）

日本計劃倒核污水消息一出已沖走兩三成生意

海豐水產負責人郭先生表示，早在傳出日本政府計劃將核污水排放入大海的消息時，其日本水產批發的生意已下跌兩至三成。他解釋，當時日式餐廳在採購食材時，已開始減少購入可製作成刺身的鮮魚，改為多購入煮成熟食，如豬、牛、雞這類食材；而賣水產的門市，採購時也會改為購買日本以外產地的水產，「好多過嚟買魚嘅人，聽到日本都會有啲驚，好老實講，始終新聞一出，佢哋就會擔心，我哋食緊啲海鮮會唔會係嗰度出嚟。」

郭先生指，日本食品在香港一直很受歡迎，核廢水排放相關的消息對生意有直接影響，他估計，在港府今日宣布會禁止日本10個都縣的水產進口香港後，其生意下跌的幅度會由之前的兩三成，進一步惡化至下跌五成。

指九州、北海道魚類鮮甜度比東京「差一截」

郭先生續指，現時經公司採購日本水產，不少都是來自將被禁止水產進口的10個都縣，「變相我哋𠵱家淨係可以係呢10個縣份以外嘅地方入貨返嚟。」他指出，能提供的水產種類會因而減少。

除了種類減少，郭先生也提到不同產地的魚類在味道上亦有分別，例如現時不少日式餐廳會用源自東京的魚類製作刺身，味道鮮甜，相當受港人歡迎。倘若未來東京水產被禁入口，他會改為提供一些產地為九州、北海道的魚類，但他坦言「受歡迎程度會差一截」，在味道上也會不及東京的魚類。

憂檢測時間會變長影響食材新鮮度

郭先生表示，最擔心是以後日本水產到港後的檢測時間會變長，影響食材新鮮度，「始終我哋做門市、或者供貨比餐廳，新鮮呢樣嘢係好重要。」他建議港府未來加派人手做檢測，「佢一定係管得嚴咗，但係人手唔加的話，係驚好多人要排隊做檢測，會影響食品新鮮度，可能出到嚟食物衞生都有影響。」

他坦言已預計生意會大跌，期望政府可為業界提供一筆過及持續性的資助。他也透露，過去已聽過8至10間日式餐廳指現時營商環境差，如港府落實禁止日本10個都縣的水產進口，會考慮結業。

做計半年至一年時間「無問題」才能挽回食客信心

至於市民對日本水產的信心，他估計至少要待半年至一年時間，如果日本水產檢測一直沒問題，市民才會有機會回復信心，重新購買及食用日本水產，「我哋唯有（這段時間）盡量減少呢個國家（日本）貨品，喺唔同國家都入唔同食材，或者盡量係10個縣份以外搵食材供貨畀日本餐廳。」

寶達食品超市市場的日本水產中，約一半是來自將被禁水產進口香港的10個都縣，所以早在數月前，公司已開始從其他國家找替代商品。（寶達食品超市網站截圖）

寶達食品：數月前已開始從其他國家採購替代產品

另一有從事日本海產零售的寶達食品超市，其市場部經理葉小姐則表示，生意未受事件影響。惟寶達現時網上有一半產品是日本水產，當中約一半是來自將被禁水產進口香港的10個都縣，所以早在數月前，公司已開始從其他國家，如韓國採購價錢相約的替代產品，「其實市民都係要食呢啲產品，不過（未來）可能唔係食日本水產。」

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