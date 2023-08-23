福島核污水｜食安專員：港人遊日本食水產要留心是否來自受禁都縣

日本明日起（24日）排放核污水，港府今日（23日）正式刊憲，明日凌晨零時起，擴大食物安全命令現有輸入和供應限制措施，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、 長野和埼玉十個都∕縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。



環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群今聯同食物環境衞生署、天文台等政府部門代表舉行聯合記者會，交代加強保障日本進口食物安全的安排及細節。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

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【17:50】李立信解釋，日本與香港距離逾3,000公里，受核污染水在海水稀釋後，對香港的影響確會較低。

【17:47】黃宏指，如香港檢測到有食品輻射超標，「市民唔會受影響，因為批貨係無去到市面。」倘遇到有食品超標，會追查來源地，例如與日本政府溝通，考慮是否要再加強禁令範圍，甚至暫停來源地的食品供港。

【17:40】黎存志指，本港漁民團體對事件感到憂慮，害怕市民對水產品失去信心，政府可以做的是加強抽驗，令市民更放心吃本地水產品。他相信香港水域量度到輻射的可能性較低，因為距離日本海域都較遠。

【17:28】李立信表示，天文台一直有監察水域輻射水平，2011年至今，未有監察到輻射水平上升。由於日本距港逾3000公里，相信對香港的影響並不大，但監察仍要加密。

氚的問題，李紹強指，由核電廠排放的與福島不一樣。因為福島的核污水，是經高溫融解過，輻射水平會較正常核電廠為高，兩者是不同情景。

【17:25】政府今早舉行兩場網上簡報會，向相關業界解釋新措施細節。楊碧筠指，業界的聚焦在檢驗方面的問題，但理解業界對新措施的憂慮，署方已設立兩條熱線電話，方便業界查詢，海運進口查詢電話為2522 1004，空運進口為2116 8250。

【17:20】黃宏補充，如果水產品只是經東京轉口來港，但產地來自其他地區，並不受限於今次禁令。

【17:15】劉利群又強調，「點樣令香港專家信服，如果係日本自己做監察，應該邀請其他地方專家一齊參與。」至於今次被禁制地方的水產品，佔進口香港整體相關食品約6.75%。

劉續指，「但係入得嚟嘅水產，食安中心自6月中，每一批水產品都有做輻射檢測，希望畀到大家信心，食安有嚴格把關。」

【17:10】環境及生態局常副秘書長（食物）李炳威表示，過去兩年，政府化驗所及購買檢測儀器的開支，大約1,000萬元。

【17:05】黃宏解釋，水產的定義在食安條例內已有界定，主要是魚及貝類。如果水產品由10個都縣入口，都不可以在香港另製產品。豉油、蠔油唔係禁品，但都係會抽驗。至於豉油、蠔油類，雖不是禁品，但都係會抽驗。

【17:03】楊碧筠說，在新禁令中，「供應」的釋義是按現行法例而定，如果是自己在日本帶手信、免費送給家人，都不受限於命令，但強調政府已確定10個都縣的產品是「有風險」。至於若有人就受禁縣市食品提供網上代購，她就指這是商業行為，可處六級罰款、監禁12個月。

【17:01】至於進口水產品的檢測及清關時間，黃宏再強調，與過往未有太大分別，「普通嘅話，一個小時左右。」

政府跨部門官員舉行記者會交代限制日本進口食品細節。（何瑞芬攝）

【16:58】劉又指， 屆時要視乎排放系統是否正常運作，海產的輻射水平，「聽到香港啲專家都講，要日本嘅數據取信於其他地區，都要公開畀其他人參考。」

而本港方面會一直做輻射檢測工作，而禁令實施及觀察一段時間後，再作出「調整」，「係一直都有用嘅。」

【16:56】被問及禁令的限期，劉利群指，新禁令明天才生效，「依家講幾時撤銷，係太早嘞。」

【16:55】被問及會否對港人到日本旅遊時提出食安警示，黃宏解釋，在日本進食的風險要視乎「食嗰條魚食咗幾多，條魚有無受輻射。」她又指，一直建議「食魚係適量咁食，唔好係咁食。」

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【16:54】黃宏說，市民外遊日本進食水產時，要留心是否涉及相關被禁都縣的食品，因「存在風險」。

【16:53】楊碧筠補充，只要付運貨品在8月24日凌晨零時前出發，都不會受新禁令影響。

【16:51】黃宏稱，食安中心重視今次事件，收到日本政府通報排放核污水的決定後，已與業界聯絡解說新命令生效的做法。她補充，日本食品進口主要透過空運及海運，當食品來到香後，會先檢查文件，並「攞板」去做檢測，檢測未完成前是不會「放行」銷售至市面。

黃宏強調，這是行之有效的做法，「2011年（核事故）以來都係咁做」。

【16:49】劉利群表示，禁令會於8月24日凌晨零時生效。楊碧筠補充，一直有在機場或海港檢測，禁令生效後亦然。

【16:46】漁農自然護理署助理署長黎存志表示，從魚統處批銷的捕撈漁產品和香港水域內魚類養殖區，會每日檢測一次。

天文台助理台長李立信則指，天文台會加強本港水域的海水樣本輻射監測，一旦有異常會直接通報漁護署。

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

【16:44】食物安全專員黃宏表示，6月中至今已檢測逾一萬件進口食品，當中逾半是水產品。食安中心每日會在專題網頁公布有關日本進口食品的資訊，包括輻射檢測結果，相關資料會載於環境局每個工作天發布的新聞公告中。

【16:40】食物環境衞生署署長楊碧筠表示，其他未被禁止供應香港的日本水產品，食安中心會做輻射水平測試，確保無超標才放行。楊又指，會繼續沿用現行禁止福島縣所有出產的食品進品，至於福島縣附近四個縣的食品，亦必須附有日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。

【16:36】環境局常任秘書長（食物） 劉利群表示，政府已成立跨部門小組，評估日本政府排放核污對本港食物的影響和應對措施。她指，憲報已刊登食物安全命令，由8月24日起，禁止日本10個都縣的水產品進口香港。

劉稱，食環署會做好把關工作，早於6月已全面檢測日本進口的水產品。而漁護署會監察本地漁產品的輻射水平，例如在漁統處抽驗、本地捕漁區水域的輻射水平等。

政府公布8月24日起禁日本10都縣水產進口



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日本首相岸田文雄8月22日召開閣僚會議，表明處理核廢水問題不能再拖，決定在8月24日起開始排放。岸田稱相信國際社對排放計劃有着正確理解，會予以支持。

環境及生態局早前指，港府已多次向日方重申，在國際社會未有共識前，日本當局不應單方面將福島核電站污水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。

港府早前已表明，基於預先防範原則，一旦日本開始排放福島核污水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。而相關水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

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