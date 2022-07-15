「升旗易得道」承認為曾志健等人提供住宿　去年曾安排貨櫃輪偷渡

2019年反修例事件中，4名被通緝的男子包括中槍的中五生曾志健(健仔)、馮清華、王愷銘及黃姓少年，周三（13日）凌晨在北潭涌巴士總站被警方拘捕。警方國安處事後透露，有網上頻道接觸及慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃及協助藏匿。消息指，警方正調查YouTube頻道「升旗易得道」。

「升旗易得道」今日（15日）發布兩條影片回應事件，承認曾透過Telegram頻道「探子」認識曾志健等4人，過去兩年花費逾百萬元為4人提供住宿、食物等，去年更曾嘗試安排貨櫃輪協助4人離港，惟最終無法成行。「升旗易得道」批評警方國安處單方面抹黑其頻道，直言沒有苛索4人偷渡費，更指有充足證據反駁。



「升旗易得道」今日（15日）發布兩條影片回應事件，承認曾透過Telegram頻道「探子」認識曾志健等4人。

透過Telegram頻道「探子」認識曾志健

「升旗易得道」兩名主持人今日在其YouTube頻道上載兩條影片，回應曾志健被捕事件及國安處調查其頻道的傳聞。二人表明，2020年港區國安法實施後，已於當年7月11日離港，而且本身並不認識曾志健。其後透過Telegram頻道「探子」搭上搭才認識曾志健。二人指，「探子」得知「升旗易得道」一直有幫助手足，故於2020年8月尾至9月初詢問二人有沒有辦法可協助曾志健離開香港。

曾建議曾志健到美國領事館尋求庇護

兩名主持人指，當時得知曾志健中槍後，仍被警方控告暴動罪，所以希望盡力提供協助，故曾經建議曾志健到美國領事館尋求庇護，豈料卻遭美國領事館拒絕，二人坦言得知事件後感到嗟異。而接載曾志健等人到領事館的車手，其後亦已前往英國。

近兩年花費過百萬元提供住宿及三餐

二人續指，曾志健等人未獲美國領事館庇護，又無法離港，期間只能在香港匿藏。二人表示，近兩年為曾志健等4人提供住宿及三餐，並請專人煮飯及送飯；由於擔心4人匿藏期間感到沉悶，又會購買遊戲機及影片供其娛樂，每月開支約數萬元，總共花費過百萬元。二人直言所有開支均由自己承擔，一直沒有用4人名義籌款，因擔心會連累其他人。

被告曾志健。(余俊亮攝)

去年曾安排貨櫃輪協助曾志健等人離港

此外，二人在影片中承認曾幫助手足離港，包括協助曾志健的15歲女朋友前往英國。二人更透露去年曾收買一個貨櫃輪船長，打算利用貨櫃輪協助曾志健等4人離港，但因一名中間人以此在外地四處籌款，致令事件過於張揚而無法成行。二人坦言，後期已無法接觸曾志健等4人，估計4人誤信中間人，以為有船可偷渡台灣，因此「俾人老點上船」，並分析4人疑被船家爆料出賣，才遭警方拘捕。

兩名主持人在影片中批評頻道遭警方及傳媒單方面抹黑，直指：「一定唔可以相信國安處單方面嘅說法，點解要接受李桂華嘅說法？點解佢哋講嘅野，你就接收哂？」二人更多次強調沒有勒索4人取偷渡費，並所有事情均有充足證據反駁。

根據資料，「升旗易得道」自稱為新聞媒體，其YouTube 頻道最早於2015年成立，影片內容多涉及時事、財經、娛樂及賽馬等資訊。據知，總部曾設在香港，現時已轉往英國，「升旗易得道」曾在影片中聲稱在英國購入兩間酒店，部分房間可供手足居住。