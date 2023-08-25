電腦節2023｜8.25開鑼　用App買飛有優惠　設20元快閃搶購活動

香港電腦通訊節 2023將於周五（25日）起，一連四日在灣仔會議展覽中心舉行。今年的門票售35元，如下載「電腦節Club」應用程式成會會員，可在優惠頁面下載購票優惠劵，進場是可以30元優惠價購票。大會今年也舉辦「20元快閃搶」活動，以快閃、毫無預兆的方式在現場推出20份20元電子產品讓市民搶購。



（江麗盈攝）

今屆電腦通訊節將於周五早上10時開鑼，有逾200間參展商，並設置多個主題館，包括協助中小企業進行數碼轉型和商業配對的HK InnoFest展區、Web3 Asia區塊鏈展覽、體育科技與電競體驗區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館。

今年的門票售35元，如下載「電腦節Club」應用程式成會會員，可在優惠頁面下載購票優惠劵，進場是可以30元優惠價購票。在電腦節期間，程式也會推送不同限定優惠及禮品換領。

大會今年也舉辦「20元快閃搶」活動，以快閃、毫無預兆的方式在現場推出20份20元電子產品讓市民搶購，包括Apple、Lenovo、Acer等品牌的產品。

值得留意，今年電腦節會在首日開鑼時向首300名入場市民派號碼籌，持籌者在場內於指定時間消費滿200元，即可到大會「排隊區」登記並選擇「激安」貨品。首1000名旅客也可獲派100元大會禮券。