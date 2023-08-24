電腦節2023 購票連結、65折減$13蚊買飛｜香港電腦通訊節2023定於8月25日起一連4日於灣仔會展舉行，將有超過300間參展商提供電腦及其他數碼產品購物優惠，本文將不斷更新，整合電腦節門票優惠、場內特價貨推薦情報。



現場直擊電腦節2023優惠

今年電腦節不少廠商都推出優惠，就在正式開展一天，記者就提早率先入場，看看有什麼搶先優惠產品值得推介。

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電腦節2023｜01空間買飛86折即減$5

有見動漫節也有內地旅客入場，人流比去年暢旺，大會預計4日入場總人數將超過60萬人次，所以最好都是盡快在網上預購門票（只需$30），到時不用花時間即場買飛(現場票價為正價＄35)，新登記做「01會員」再送積分，買票再減8蚊

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香港電腦通訊節2023｜大會詳情



香港電腦通訊節是由「香港電腦商會」主辦，2004年起一年一度的電腦界盛事，提供電腦相關活動推廣，場內除了展示最新科技，當然少不了抵買的電腦產品。並有Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會、體育科技與電競體驗區、樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館等不同類型的展館。

展覽日期：2022 年 8月 25日 至 8月 28日

展覽地點：香港灣仔香港會議展覽中心

開放時間：上午10:00至晚上21:30（8月28日提早於6時閉門）

票價：HK$35 (原價)／在「01空間」買電子門票，最高更可獲86折即減$5（連結）

今年電腦節將會舉辦「$20快閃搶」，以快閃、毫無預兆的方式，推出20份定額20元人氣電子產品，供入場人士搶購，品牌包括Apple、Lenovo、TP-LINK、acer、PHILIPS、Logitech等。（電腦商會提供）

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香港電腦通訊節2023｜買飛隨時獲$2000獎賞



今年電腦節將繼續推出「我賞.你賺.人人消費」現金消費券計劃，總值達300萬元。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值從$10、$20、$50、$100至500元不等，最高中獎金額為$2000，使用數目不限。

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Lenovo 全新電競機款首度開賣 精選產品低至半價

Lenovo將在會場內開賣Legion Slim 5 14吋 OLED電競筆電，內置NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6顯卡，購買產品附送3年Legion Ultimate Support服務以及 3 個月 Xbox 免費通行證，售價 $ 15,998起。 （ Lenovo 將設置展覽攤位：L18-L20 及 J01)）

Lenovo將在會場內開賣Legion Slim 5 14吋 OLED電競筆電。售價 $ 15,998起

以電子平台支付有機會再減



SoéPay為電腦節指定電子支付服務供應商，POS卡機對應Visa、Mastercard、銀聯（包括BoC Pay和雲閃付）、支付寶、微信支付、美國運通等大部分電子支付方式及6種政府消費券。如果買家選擇以上支付購物滿$1,000，即可憑收據到大會禮品換領處換取$50現金券。每天500個名額，共送出2,000張現金消費券，總值十萬元。這項計劃僅限SoéPay電子服務的參展商參加。

香港電腦通訊節2023｜筍價優惠



買電腦、筆電、SSD、記憶卡，香港電腦通訊節2023場內都有平價優惠價，現時各廠商暫時公開優惠價情報，請繼續留意本文更新。👇👇以下為去年香港電腦通訊節2022之標題特價品，可先作參考👇👇

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香港電腦通訊節2023｜參展商名單



現時香港電腦通訊節2023暫未公開今年參展廠商名單，請繼續留意本文更新。而展覽舉行期間，我們也會現場直擊場內的平貨👇👇回帶睇：電腦節2022現場平貨合集👇👇

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【3】＄20 快閃搶

誠如上文提及，今年為香港電腦通訊節的 20 周年，故大會又加推一項重點活動「$20 快閃搶」。

大會將會在 4 天電腦節中，每日不定時在會場中「快閃」出現一個 QR Code，掃描後即可以搶購 20 份定價為港幣$20 元的電子產品，當中包括 Apple、Lenovo、TPLINK、acer、PHILIPS、logitech 等人氣電子產品，詳情可以點擊文章收看：香港電腦節2023優惠懶人包｜＄20買iPhone！入場即抽＄2000幸運卡

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2.進入「01空間」購買活動或門票，選取門票數量後， 在購票詳情頁面使用「01積分」，以100積分= $1抵扣方式付款。 有關「01積分」的使用條款及細則，請詳閱使用條款之相關部分。