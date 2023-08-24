流感｜衞生署宣布香港踏入夏季流感季節　病毒以甲型H3為主

衞生防護中心今日（24日）表示，根據最新監測數據，本地季節性流感整體活躍程度自7月開始上升，上周已超越季節性基線水平，顯示本港已踏入夏季流感季節，而截止上周六（29日）的一周，共有7宗院舍／學校爆流感爆發個案，涉及40人。中心會向醫生、醫院、院舍和學校發信，呼籲他們提高警覺，並要預防新學年流感在校園傳播。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

上周7間院舍或學校有爆發 涉40人

衞生防護中心表示，公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，最新的季節性流感病毒陽性百分比為，截止8月19一周的9.83%，主要流行的流感病毒為甲型（H3）流感，而主要診斷為流感而入住公立醫院的比率為0.43宗個案（每一萬人口計）。

另外，同一星期亦錄得7宗院舍／學校流感樣疾病爆發的報告，涉及40人，包括：

．幼稚園／幼兒中心（兩宗）

．安老院舍（三宗）

．殘疾人士院舍（兩宗）

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幼童青少年疫苗覆蓋率約40% 衞生防護中心籲接種

中心表示，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。截至周日（20日），2022／23年度「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」共接種約156萬劑季節性流感疫苗，較2021／22年度同期增加約25%。65歲或以上長者的疫苗覆蓋率約為48%，而六個月至未滿18歲幼童和青少年的疫苗覆蓋率則約為40%。

當局指，政府已於去年9月起分階段展開各項季節性流感疫苗接種計劃，為合資格人士提供免費或資助的疫苗接種。2022/23年度的各項接種計劃將於下周四（31日）完結，而下一年度的流感疫苗接種計劃將於9月底陸續開始。

另外，衞生防護中心表示，會向醫生、醫院、院舍和學校發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。暑假即將完結，為預防復課後流感在校園傳播，學校亦要採取額外措施，主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。

中心提醒，學童如發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校。此外，學校及院舍職員每日應留意有否發燒或呼吸道病徵，如有的話應避免上班。如學生出現發燒／呼吸道感染病徵或缺席人數增加，學校應盡早通報衞生防護中心，以開展流行病學調查。中心亦呼籲前往外地旅遊的人士，在出發前需特別留意目的地的流感情況，做好個人保護措施。