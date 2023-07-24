25個月大男嬰確診甲型流感　有壞死性腦病併發呼吸衰竭　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案為一名25個月大男嬰，曾出現發燒、咳嗽甚至抽搐症狀，並診斷為兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭，現時情況危殆。



衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案為一名25個月大男嬰，曾出現發燒、咳嗽甚至抽搐症狀。（資料圖片）

出現發燒抽搐 未接種流感疫苗

個案涉及一名過往健康良好的25個月大男嬰，他於7月21日起發燒、咳嗽、流鼻水和食慾減退，並於昨日（23日）出現抽搐，同日因徵狀惡化被帶往家庭醫生求醫，其後入住基督教聯合醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭。病人現時情況危殆。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。

建議長者及兒童盡快接種流感疫苗

衞生防護中心表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

患流感及新冠易出現併發症和死亡

同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

市民可參閱衞生防護中心流感網頁及2019冠狀病毒病及流感速遞周報，了解更多詳情。