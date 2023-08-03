流感｜25個月大男嬰留醫一周後病逝　過去一周14人中招入深切治療

25個月大男嬰早前感染甲型流感後，兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭。衞生防護中心今日（3日）發布流感速遞指，該男嬰留醫一周後已經病逝，是今年第4宗兒童感染流感死亡。另外，過去一周共錄得14宗確診流感而入住深切治療部個案，當中12人已病逝。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

染疫死亡的男嬰7月21日起發燒、咳嗽、流鼻水和食慾減退，並於上周日（7月23日）出現抽搐，同日因徵狀惡化被帶往家庭醫生求醫，其後入住基督教聯合醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭。

衞生防護中心資料顯示，染疫男嬰沒有接種本季流感疫苗，在今年第30周死亡。

基督教聯合醫院發言人表示，該名25個月大男童，7月23日到該院急症室求診，入住兒童深切治療部，惟情況持續惡化，同月28日上午離世。院方指，對男童離世表示難過，向家屬致以深切慰問。

在 2023 年，共錄得 7 宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，4 宗個案為死亡個 案。（衞生防護中心截圖）

另外，今年第30周（7月30日至8月2日）錄得14宗經化驗確診流感，並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中有12宗病人已死亡，當中2宗為甲型（H1）、10宗為甲型（H3）流感，亦有兩宗有待分析的甲型流感，整體感染個案較上一周的16宗（包括8宗死亡個案）少。