福島核污水｜超市標示水產受禁前入口　日式餐廳料一成魚生受影響

日本政府今日 （24日）起將福島核電廠核污水排放入大海，港府同日禁止日本10個都縣的水產進口香港。記者今日走訪位於尖沙咀區的百貨超市city'super及日本跨國連鎖折扣店DONKI。兩間商店均有出售來自日本的海鮮食品，而city'super亦貼出告示，聲明來自受禁地方的水產品，均在禁令實施前進口香港。



有日本料理餐廳負責人指，福島等受影響縣份的魚生供應佔一成 ，但有供應商承諾養殖場非位於福島，並指除日本，餐廳水產供應亦來自挪威、澳洲、馬來西亞等地，相信政府做好把關角色，港人一兩個月內會適應及安心食用。



百貨超市貼告示稱日本水產於禁令前進口

位於尖沙咀區的city'super分店，在售賣魚生及壽司的區域，有貼出告示聲明來自10個受禁地方的海產，均在禁令實施前進口香港：「city'super現時店内來自東京、福島、千葉、群馬、栃木、茨城、宫城、新潟、長野、埼玉的海產及相關貨品，均於核廢水排放及禁令實施之前進口，顧客請安心選購。」

至於位於尖沙咀的DONKI分店則繼續出售來自日本產地的刺身、海鮮及壽司等，亦有貼出說明油甘魚和真鯛由「日本產地直送」，還有金目鯛及海膽由「日本直送」及標明「日本」的紅衫魚、金線魚等宣傳。

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福島等縣魚生供應佔1成 供應商承諾養殖場非位於福島

面對無可避免的核污水排放，有供應鐵板燒、壽司及刺身日本料理餐廳表示，雖然政府禁止進口日本十個縣水產進口香港，但對餐廳供貨影響不大。負責人梁先生表示，餐廳來自福島及其他受影響縣分的水產，佔店內海鮮約一成左右，亦有供應商已承諾，養殖場並非位於福島一帶，未來可以繼續穩定供應水產。

挪威澳洲馬來西亞亦有供應水產

他又指，除了日本，餐廳亦有來自其他國家亦有水產，如來自挪威的刺身三文魚、來自澳洲龍蝦、來自馬來西亞的活蝦，故水產供應暫時未受影響。他又指即使有刺身來自日本，也並非來自受禁地區。

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市民吃日料信心視乎政府檢測數據

梁先生認為，近期港人多少都會因排放核廢水事件，減少食刺身的意欲。但他相信香港政府若把關得好，入口水產符合標準，市民最後仍會放心食用。他指市民對食用日本海鮮的信心，視乎政府如何宣傳及檢測水產輻射水平的數據：「講乜嘢都冇用，政府嘅數據先緊要。」他又說：「由政府講畀人哋聽，係安全嘅ok嘅，勝過千言萬語。」

相信港人一兩個月內適應安心食用

他指港府由福島發生核漏事故至今，一直有檢測及監控進口水產的輻射水平，而日本政府排放核廢水，預計香港人會望一、兩個月，其後便會適應：「政府話冇問題嘅，大家都好放心食嘢。」

他續指，核廢水只是其中一個安全因素，業界也應重視衛生：「有時自己食到肚未必一定係核廢水。」他指最重要堅持操守，循正當渠道獲取水產。