福島核污水｜日式料理店：如驗出輻射超標或暫休業　研轉型攻熟食

日本最快今日（24日）中午排放福島核電廠核污水，港府今日凌晨零時起啟動進口管制措施，禁止源自東京、千葉等10個都縣的水產品進口。



日式料理餐廳首當其衝受影響，灣仔一間開常逾17年的Omakase（廚師發辦）餐廳表示，被禁的10個都縣非主要水產來源，故暫時影響較少，更擔心其他日本進口水產會驗到輻射超標，或考慮屆時停業兩星期：「如果政府驗到超標，我哋都考慮休息兩個禮拜先，始終（食客）會對日本嘢信心低啲。」



負責人又說，雖然不少食客曾表達對核廢水的擔憂，餐廳暑假生意較平日下跌兩三成，但料與事件無關，「個個返哂大陸，禮拜六北上人數成40幾萬」，冀政府把關食安問題的同時，亦幫助餐廳搞好晚市生意。



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千葉金目鯛或最受影響 會先觀望秋刀魚供應

位於灣仔的Omakase（廚師發辦）餐廳「六角」，主打每日新鮮運送到港食材，開業至今已逾17年，經歷香港及日本大小事件，包括311大地震及近期疫情等。談及今次日本倒核廢水及港府禁令事件，店長磊師傅坦言相關10個都縣並非常見水產產出地，主要是蔬菜、米及畜牧等產品，故暫時未見對貨源及成本有影響。

磊師傅表示，10個都縣中，千葉縣銚子市盛產的金目鯛或最受影響，但現時並非金目鯛季節，故會先觀望秋刀魚供應會否有問題。他指出，被禁的東京都屬貨源集中地，會送到豐州市場、或以前的築地市場，再作分流，預料若有問題，可能會送到大阪的市場分發至香港。

料一旦驗出水產有輻射影響大：嗰個月冇乜人再吃

政府將檢驗所有日本進口海產，並每日公布檢驗結果，磊師傅同意政府檢驗，可增加食客對日本食材信心，但也擔心水產樣本驗出輻射超標，「驗到（的話），基本上香港70%日本料理嗰個月冇乜人再吃，串燒、居酒屋就好啲，魚生真係冇咩機會有客……超標，就唔理邊個縣都唔食。」

料食材遲三小時才運抵店舖

磊師傅透露，餐廳一般晚上9時許下訂食材，當地時間凌晨3時許截單，凌晨4時許已上飛機，大約下午1時完成清關到港，運送至餐廳約下午3至5時。他指料加強檢驗後，可能會遲多一兩小時、至晚上6時、7時才到店，「都唔算太大影響，但要預貨預得準、確保新鮮，做多啲準備同計算。」

倒核廢水事件全城關注，他指近日有不少朋友及食客關注倒核廢水事件，「有啲諗住生小朋友，或經過疫情擔心健康問題」，不少客人抱觀望態度，餐廳訂座情況減少三四成。

磊師傅表示，倘驗出日本水產輻射超標，或會休店兩星期。（余俊亮攝）

考慮轉入口美國牛及豬等

上有政策，餐廳也有對策處理。磊師傅指「做唔住都要諗辦法」，倘驗出水產輻射超標，市民對食材安全失去信心之時，會考慮轉型多做熟食，甚至考慮轉入口美國的牛及豬等，「如果政府驗到（日本水產）超標，我哋都考慮休息兩個禮拜先，始終（食客）會對日本嘢信心低啲。」

負責人Suki：

另一負責人Suki則認為，日本方倒核廢水固然不理想，但料當局已負擔不到處置費用，故亦要想方法。她同意政府加強檢驗，認為驗出無問題會令餐廳的食客安心。

Suki又透露，雖然不少客人詢問核廢水情況，餐廳暑假生意較平日下跌兩三成，但料與核廢水無關，認為大批市民北上消費：「個個返哂大陸，禮拜六北上人數成40幾萬，夜晚9點幾已經冇客，禮拜六條街夜晚冇人……有啲帶小朋友飛歐洲」，希望政府在把關食安問題的同時，也要推政策幫助餐廳晚市生意。

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