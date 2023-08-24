福島核污水｜日本今午排放前夕　旅行社昨報團人數應聲下跌兩成

日本今（24日）午開始排放核污水，東瀛遊執行董事禤國全指，昨日（23日）單日報日本團人數即下降約兩成， 但他預料只會在短期受影響，現時7至8月的報團人數已回復至疫情前，10月楓葉期的日本團亦已滿。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，政府應該對新婚夫婦及準備懷孕婦女等對高危人士作出提醒， 提示他們到日本旅遊要特別留意， 以免影響他們的身體狀況。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

日本預料今午開始排放核污水，禤國全今早在港台《千禧年代》節目表示， 昨日單日報日本團人數即時下降約兩成， 但預料報團人數只會在短期受影響。他提到，福島發生3.11地震時，大約有三星期暫停報日本圑，但回復後已立即有客人報圑。

加上， 現時七至八月的報團人數已回復至疫情前，秋天楓葉期的日本團亦已滿。因此相信是次排放核廢水對報團人數影響不大，預料兩至三個星期後會回復正常。 被問到行程在餐飲方面會否作出調整時， 他回應指， 「會擔憂嘅話會直頭唔去」， 另外，據311的經驗，當地餐廳會有相關證明顯示食材來源並沒有受核污染，令客人安心。

陳凱欣在節目上批評，日本選擇排放極不負責任， 港府現時盡最大能力保障食物安全。 她建議政府對高危人士如新婚夫婦及準備懷孕婦女作出更多提醒， 幅射有可能會影響到他們的身體狀況。 她又提到， 管制措施未有對手信作出禁令是給予空間市民，禁令措施列出「少量」手信不受限制，雖然未有準確列明份量， 但若有人利用灰色地帶一定數目的禁制產品入境， 措施有可能會作出修改。

陳凱欣指，現時法例只限由十個都縣出產的水產品，但日本國內的水產品可能會互相運輸， 因此建議政府提高對其產品標籤的要求， 例如在標籤中提及轉運地甚至是捕獲地區。

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