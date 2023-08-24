福島核污水｜內地全禁日本水產港未跟隨　環境局：兩地有自己制度

日本今日（24日）開始排放褔島核電廠經處理核污水入大海，中國海關總署隨即宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，香港則未有表態跟從，仍維持禁止日本10個都縣水產進口香港。



環境及生態局回覆《香港01》解釋，內地海關總署和特區政府的「出發點完全一致」，都是保障食物安全和市民的健康，「兩地有自己的制度和管理辦法，都是按自己制度和法律法規設計應對措施。」當局又指，會繼續密切監察日本排放核污水情況和相關數據，如有需要會採取任何所需的措施進一步保障食物安全。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

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內地採取嚴格管控措施，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，香港則未有宣布會跟隨做法，仍維持日前宣布禁止10個風險都縣進口的水產、海鹽及海藻。

環境及生態局回覆查詢時解釋，內地海關總署與港府的「出發點完全一致」，都是保障食物安全和市民的健康，「不過，兩地有自己的制度和管理辦法，是按自己制度和法律法規設計應對措施 。」

▼8月23日 政府交代應對日本排放核污水工作▼



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該局重申，政府已按現行機制採取所需措施，保障食物安全和市民健康，相關措施除禁止較高風險的10都縣水產進口外，更包括檢測所有來自日本的水產，安全才可進口，對食品安全的保障達到相同目的。

該局指，會繼續密切監察日本排放核污水情況和相關數據，如有需要，會採取任何所需的措施進一步保障食物安全。