搶鹽｜專家稱海水製鹽過程純化除污　污染物殘留機率低　毋須憂慮

日本政府周四（24日）開始將核廢水排放至大海，內地部分市場發生食鹽搶購現象，指擔心海鹽會受到核污水影響。香港高等教育科技學院食品科學及安全學系副教授方麗影表示，即使水域受到核廢水污染，但將海水提取為鹽後，仍會不斷純化除污，故污染物殘留在鹽的機會率不高，呼籲市民無需過分憂慮。



食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀亦指出，市民無需過分憂慮，因本港的鹽大部分來自中國內地，料不會出現短缺情況。他又指，即使市民想吃日本鹽，現時本港已禁10個都或縣水產品進口，加上食安中心會為食品做抽查檢驗輻射，形容是「雙重把關」。



▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣）▼



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港超市現搶鹽情況 專家稱污染物殘留鹽機會不高

日本政府周四開始將核廢水排放至大海，內地和港澳都有掀起「搶鹽潮」。據內地媒體報道，有不少市民擔心核廢水會污染鹽，而及早搶貨。記者早前到過銅鑼灣一間超市觀察，亦發現餐桌鹽及粗鹽都已售罄，只有少量海鹽。

不過，香港高等教育科技學院食品科學及安全學系副教授方麗影則表示，即使水域受到核廢水污染，將海水提取為鹽後會不斷純化除污，故污染物殘留在鹽的機會率不高。她解釋，提取為鹽一般會先將海水引入鹽田，經過沉澱去除雜質後，再利用太陽熱力蒸發海水，促使鹽結晶，而由於過程中會不斷純化除污，故一些重金屬污染物，甚至放射性、核水污染物，很少機會才會殘留在鹽份內。

她補充，如市民真的十分憂慮，可以用餐桌鹽取代海鹽，又或是用蒜鹽增加食品風味。她提醒，雖然日本將核廢水排放至大海是不可改變的事實，但市民不要人云亦云，要保持理性去看待事情發生，呼籲市民無需過分憂慮。

方麗影表示，即使水域受到核廢水污染，將海水提取為鹽會不斷進行純化除污，故污染物殘留在鹽的機會率不高。（資料圖片）

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（北角）▼



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本港鹽主要由內地進口 料不會短缺

食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀表示，今次盲搶鹽的起源是因為韓國市民日常要用到大量鹽製作泡菜，故憂慮核廢水排放至大海會影響韓國當地的鹽田，才出現大手購入情況。

不過，本港的鹽大部分來自中國內地，只有少量是來自其他地區，加上鹽產商如發現其海域受到污染，亦不會再在相關海域提取鹽份，故他表示，市民無需過分憂慮，料鹽不會出現短缺情況。他又指，即使市民想吃日本鹽，現時本港已禁10個都或縣水產品進口，加上食安中心會為食品進行抽查檢驗輻射，形容是「雙重把關」。

食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀。（城大網頁）

食碘鹽不能抗輻射

對於再次流傳食鹽可以抗輻射，他再重申， 食碘鹽唔可以抗輻射，由於碘鹽的碘含量低，除非要食用大量的鹽才相當於一粒碘片的劑量，惟鹽份卻有大量的鈉，進食過多會增加心臟疾病的風險。他補充，即使服食碘片，面對大劑量的輻射亦無法減少甲狀腺吸收放射性的碘，故不建議服用。

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（銅鑼灣及灣仔)▼

