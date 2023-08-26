福島核污水・搶鹽｜荃灣超市補貨源急上架　惠康十箱放地下任買

日本自福島核電廠的核污水排放入太平洋後，在內地及澳門觸發搶鹽潮，本港昨日（25日）亦見「盲搶鹽」風氣，多間超市貨架清空，政府昨發新聞稿強調本港食鹽供應穩定及存貨充足，並已聯絡各大超市盡快補充貨架。



今日（26日）在荃灣多間超市，其中有兩間超市不斷有職員上架食鹽，另有一間超市架上空空如也，只有一包產地為日本沖繩的食鹽霸住貨架。



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綠楊新邨Taste減價賣比利時食鹽

昨日多間超市貨架上的鹽已被清空，政府昨晚指本港食鹽儲備足夠市民一個月食用，部份超市貨架上食鹽缺貨的原因只是未及安排人手作即時補充，並非出現缺貨的情況。

記者今日下午重返荃灣綠楊新邨Taste、愉景新城Fusion及路德圍惠康，其中Taste今日有大量比利時食鹽上架，且以減價的紅字標目售27.9元，期間超市店員不斷添貨。另有少量來自巴基斯坦、澳洲及新西蘭的岩鹽或海鹽。職員稱常見牌子已賣完，今日主要是比利時食鹽到貨。

不過與Taste同屬百佳超市集團的Fusion，貨架今日依然空空如也，食鹽兩行貨架全部清空，只剩一包日本沖繩食鹽。

惠康只有自家品牌食鹽出售

惠康超市食鹽貨架則有大量其自家品牌「Meadows」食鹽，地下更放置整整10箱「Meadows」食鹽，其他牌子食鹽則已售罄。

政府昨日表示，留意到新聞指近日購買食鹽的市民明顯增多，原因可能是有流言指食碘鹽可以抗輻射，亦有市民可能擔心食鹽供應會因而出現短缺，導致部份超級市場貨架上食鹽曾經售罄。

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣）▼

