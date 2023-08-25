福島核污水｜港驗247個日本進口食品樣本 包括138個水產全部合格
撰文：何瑞芬
出版：更新：
為應對日本周四起（24日）開始排放核廢水，香港即日凌晨起禁止日本10個都縣水產輸入香港，並檢驗所有日本進口水產、加強日本進口食品檢測及加強對本港水域及魚類輻射監測等。政府多個部門今晚（25日）公布第二日檢測結果，由昨日中午12時至今日中午12時，全部247個日本進口食品樣本合格，當中包括138個水產樣本；另外50個本地魚類養殖區及魚類統營處批發市場採集的樣本也全部合格。
▼8月25日 DON DON DONKI如常售賣日本食品▼
+12
政府昨日起加強檢驗日本進口食物，包括全部水產均需經過檢驗才可輸入香港。食安中心晚上公布第二日檢測結果，由昨日中午12時至今日中午12時，全數247個日本進口食品樣本均合格，當中包括138個水產產及其製品、海藻及海鹽樣本、8個野味、肉類、禽肉及禽蛋樣本、21個水果樣本、20個飲品樣本及60個其他樣本。
漁農自然護理署也已加強對本地漁產品的輻射水平測試，今日全數50個本地魚類養殖區或 魚類統營處批發市場採集的樣本均合格。
政府表示，由8月24日起至今日中午，食安中心及漁農自然護理署分別檢測了共253個日本進口食物樣本及共100個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。
▼8月23日 政府交代應對日本排放核污水工作▼
+8
+2