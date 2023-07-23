升降機優化工程需時引不便　市建局為輪椅使用者提供臨時居所

市區重建局於2019年與政府合作推「優化升降機資助計劃」，行政總監韋志成今日（23日）指，當局獲撥款約2.88億元，籌劃計劃同時推展以「地區為本」的社區支援和外展服務，並為其中一名需要以電動輪椅輔助出行的肌肉萎縮症患者，在其居住大廈進行優化升降機工程期間，提供臨時居所。



300廈需展開升降機工程 千名居民需社工評估所需

「優化升降機資助計劃」為舊樓業主提供財政資助及專業支援，以展開升降機優化工程，提升舊式升降機的安全水平。市建局行政總監韋志成今日（23日）網誌撰文表示，東華三院去年受當局委託，分別在港、九、新界成立三支外展服務隊。對於有特殊需要的個案，按即其據團隊初步分析，在大約300幢即將展開或已開展優化升降機工程的大廈內，共有約1,000名居民需轉介予社工作進一步評估。

他們主要是體弱長者或行動不便的居民，在升降機工程「停𨋢」期間，需要到醫院覆診，以及送遞膳食和生活物資等。當中，約一半個案，因缺乏家人或其他人士的協助，經評估後需要由外展隊介入，提供合適的支援。 這些個案包括獨居長者及上落樓梯有困難的居民，例如輪椅使用者。

半數個案獲提供外展服務

韋志成分享其中一宗外展隊支援個案，患有肌肉萎縮症的梁女士與丈夫居於旺角一幢40年樓齡、樓高26層大廈內一個高層單位，大廈內有兩部升降機，但每層只有一部升降機可以抵達。該幢大廈的升降機，近年因零件老化，不時發生故障。該大廈早前獲批參與優化升降機計劃，法團亦已按程序完成招標，並委聘承辦商分階段更換升降機工程，更換升降機工程預計在9月展開後，升降機便需要暫停運作約3個月。

政府於2018年推出25億元的「優化升降機資助計劃」，資助有需要的樓宇業主，並提供適切的專業支援，鼓勵他們加快進行升降機優化工程。（資料圖片）

輪椅人士獲安置臨時居所

梁女士每天都會外出運動，以免身體肌肉纖維化，令病情惡化，並且會定期參與病人互助組織和民間團體的社區活動，推動傷健共融，由於平日要以電動輪椅輔助出行，必須使用升降機才能上落樓。經市建局和外展隊協調之後，因應旺角豉油街安置大廈的升降機具有無障礙設計，便決定安排一個面積較大、可供4人居住的單位，讓她和丈夫2人在8月底入住，作為其大廈升降機在工程期間的臨時居所。

此外，外展隊市委託專業職業治療師進行家居風險評估，並根據專業意見，為單位加裝相應的家居輔助設備，例如在洗手間和浴室加裝扶手，以及為她度身訂做容易上落的睡床和餐枱，提升家居安全和居住質素。

韋志成指，隨著社會逐漸復常，市建局亦加快處理個別大廈因受疫情影響而需延遲展開工程的個案，至今超過8成受影響的個案已重啟招標程序或正在籌組會議。他表示，希望法團和業主能履行責任，盡早遵辦有關驗樓的法定命令，完成驗樓和修葺工程，確保相關的樓宇和物業保養良好和狀况安全。