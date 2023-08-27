國殤之柱｜高志活去信問是否拘捕　鄧炳強：唔會話畀個賊聽我拉你

警方早前檢取「國殤之柱」作為證物調查案件，及後有報道引述消息指，當創作者高志活來港，會被警方國安處拘捕，高志活其後就此去信保安局及警方查證。保安局局長鄧炳強今日（27日）回應事件，稱不作評論，但指出「如果有人寫信畀我，例如一啲賊問『我係咪被通緝呀？我嚟你會唔會拉我呀？』我係唔會答㗎，我唔會話畀個賊聽我拉你㗎嘛。」



國殤之柱。（余俊亮攝）

鄧炳強今日啟程前往越南及新加坡，他在離港前會見傳媒，他指對任何人是否採取拘捕行動，是基於事實、證據、法律，他不評論個別案件，「如果有人寫信畀我，例如一啲賊問『我係咪被通緝呀？我嚟你會唔會拉我呀？』我係唔會答㗎，我唔會話畀個賊聽我拉你㗎嘛。」他又指，警方檢取國殤之柱取證，當相關案件完結後，會按一貫程序處理。

「國殤之柱」創作者高志活曾去信保安局查證，來港是否會被拘捕。

指公開通緝八人 「讓市民唔好接觸，要防備」

他續指，有個別情況會將被通輯人士公開，例如涉違《香港國安法》的羅冠聰、許智峯等八人，「目的希望公眾人士畀資料我哋，同埋提出縣紅，亦要畀市民知道佢哋被通輯，唔好接觸，要防備，如果協助佢哋有機會違反相關法例。」

保安局局長鄧炳強（資料圖片/鄭子峰攝）

讉責美國企圖「妖魔化」維護國家安全行動

對於美國國務院日前讉責港府「持續騷擾」八名通緝人士的家人，鄧炳強反駁指，美國企圖「妖魔化」執法門維護國家安全的行動，要予以讉責，他指任何文明社會都會維護國安，美國有超過20條相法例，「點解你（美國）可以維護國家安全，但香港做就要受抨擊？」，強他調《基本法》及《國安法》都保障港人的自由。