國殤之柱創作者高志活指多次向港大交涉無果　考慮採法律行動取回

《國安法》在港生效後，香港大學校方早前以雕塑老化及有刑事法律風險為由，於2021年12月23日將紀念六四事件的國殤之柱拆除並遷離校園。Hong Kong Free Press今日（16日）報道指，創作雕塑的丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）稱已多次向校方交涉無果，正考慮對港大採取法律行動，以取回國殤之柱。



▼國殤之柱原貌▼



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高志活表示，已經與在香港的律師商討以法律行動取回國殤之柱的可能性，他指出，提起訴訟對他或港大雙方，都要付出高昂代價，目前仍然希望可以在不將此事訴諸法庭的情況下取回國殤之柱，但在必要時將會採取法律行動。

高志活（Jens Galschiøt）表示多次向校方交涉無果，正考慮對港大採取法律行動以取回國殤之柱。（資料圖片）

高志活指出，他在國殤之柱被拆除前鉑嘗試過以不同方法將其運到歐洲，而在國殤之柱被港大拆除前數個月，曾去信要求港大推遲拆除工程，唯直至國殤之柱被拆除後的第二日，才收到校方律師團隊的回覆，並指他應盡快與校方聯絡以安排取回國殤之柱。

其後高志活多次嘗試與港大校方就取回國殤之柱進行溝通，今年一月中旬他曾派代表到港大嘉道理中心、香港大學物業處及校長辦公室遞交書面請求，最後於2月7日收到回覆指「正關注事件」，其後就未有再收到回覆。

港大校方回覆查詢時表示，大學的法律代表正在處理一件涉及索賠人的物品被外部方存放在大學場所的事件。

▼2022年12月23日凌晨 國殤之柱遭拆件運走▼

