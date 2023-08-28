新世界維港泳11.12舉行8.30報名　增至4000名額　首邀大灣區泳手

中國香港游泳總會主辦的「新世界維港泳」將於今年11月12日舉行，參賽名額將增至4,000個，是2011年復辦以來最大規模的一屆。比賽將於8月30日上午10時起接受網上報名，今屆賽事以「躍在維港 海量快樂」為主題，除了將復辦國際組賽事，更會首次邀請粵港澳大灣區泳手參與。



▼維港泳2022▼



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今屆新世界維港泳2023賽事繼續分為「競賽組」和「優悠組」，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。「競賽組」的各組別均設有獎項，大會今年亦將重設「國際組」賽事，廣邀來自不同國家和地區的頂尖泳手競逐，另外今年亦會首度邀請來自大灣區的精英泳手參與「優悠組」，令世界各地的泳手可在維港同場競技交流。

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9.18截止報名 9.28公布抽籤結果及水試名單

泳總會長王敏超表示，今屆新世界維港泳在香港全面復常後舉辦，參賽名額增至歷年來最多的4,000個，讓更多香港以至中國內地、海外的游泳愛好者一同參與，除了增加香港泳手與世界各地精英交流的機會，亦令新世界維港泳重返國際體育舞台，進一步提升香港的國際形象。

新世界維港泳將於8月30日上午10時起接受網上報名，截止時間為9月18日晚上11時59分。所有參加者須符合大會的參賽資格，「競賽組」泳手需通過水試或持有其他認可成績，男女子組各成績最快的首100名泳手將可參賽；「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會進行抽籤，並於9月28日上午11時公布抽籤結果及水試名單。「優悠組」中籤泳手須於10月8、14或15日參加水試，水試結果及參賽名單將於10月24日上午公布。