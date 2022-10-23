維港泳2022｜港隊男女飛魚包辦競賽組冠軍　視察場地成奪冠關鍵

「新世界維港泳」今日（23日）舉行，男子公開組冠軍由港隊代表郭俊希奪得，另一港隊代表黃靖琳則贏得女子公開組冠軍。



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今屆維港泳沿用上年引入的新路線，以灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為起點，終點是尖沙咀星光大道，全長約1公里。男女子競賽組今早同時開賽。

眾多市民在尖沙咀的天橋上圍觀。（黎建明攝）

汲取上年教訓成冠軍 將勝利當爺爺生日禮物

男子競賽組方面，港隊代表郭俊希以14分25.6秒完成賽事，成為今屆冠軍。郭俊希去年取得競賽組賽事季軍，當時時間是14分47.4秒，「上年自己準備唔夠，去到中間游錯咗，但我尋日去咗灣仔同尖沙咀睇下點部署。」然而，他表示自己最後階段看不到終點，「以為終點再遠少少」，所幸自己開始時方向正確，才成功贏得冠軍。

郭俊希率先到達終點。（黎建明攝）

現就讀浸會大學一年級的郭俊希，2019年曾代表港隊參加亞洲水域公開賽，當時在5公里賽排第10，他亦有入選原定今年舉行的亞運港隊名單，惟由於亞運延期，他需再次爭取入選，「下年目標係參加成都舉行嘅世界大學生運動會，同埋杭州亞運。」他表示今天亦是爺爺的生日，並將勝利獻給現場觀戰的爺爺作生日禮物。

女子競賽組由港隊代表黃靖琳勝出。（黎建明攝）

女子競賽組冠軍由另一港隊代表黃靖琳所得，時間為15分11.4秒。她表示今次是自己第4次參加維港泳，上年取得第3名，「無預過自己今次會贏」，比賽末段她亦一度迷路，幸跟隨前面的男泳手才重回正軌。

朱鑑然今年首次參加維港泳。（黎建明攝）

此外，前港隊代表、現職藝人的賽事大使朱鑑然亦有參加男子公開組，笑言「退役10年先嚟游，咁就10年。」他形容這是「一生人一次」的體驗，過程感覺上比預期長但是開心。



朱鑑然今次完成時間為17分12.4秒，取得第22名，成績不俗。然而他表示自己之前工作量多，導致訓練量不足，如果下年有空的話，會想再挑戰自己。

劉彥恩（圖左）與楊珍美今年轉戰競賽組。（黎建明攝）

上屆參加悠遊組的東奧代表楊珍美與前港隊泳手劉彥恩，今年轉戰競賽組。劉彥恩表示自己由本身一星期游一次水，為了維港泳而改練兩日，「付出了多100%的努力」，她本擔心會因「打風」未能比賽，賽前亦特地查看天文台與海事處資料了解情況，幸最終順利舉行，她今次出戰競賽組亦毋須戴上「浮波」，笑道：「好care free（自由自在）」。

楊珍美目前已非全職運動員、亦另有全職工作，她透露自己仍有維持練習，若下年能入選亞運名單以及時間許可，亦想參加亞運。