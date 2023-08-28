房委會將檢討家有長者揀樓安排　何永賢難料樂建居是否存流標風險

居屋2023計劃申請情況較往年冷卻、荃灣油柑頭「港人首次置業」住宅地皮流標等，令外界關注資助房屋的情況。新上任房屋局常任秘書長的羅淑佩今日（28日），首次以房屋署署長身份出席房委會例會，她在會上表示，截至6月底的公屋一般家庭平均輪候時間為5.3年，較早前回落13%，有信心可以達到在6年封頂的目標。

至於油柑頭首置盤流標等情況，何永賢則指，將單位交由房協接手發展，顯示政府對提供資助房屋單位的決心，以回應市民殷切的需求，但不應過度揣測未來的市況，故難以預計私人參建居屋「樂建居」會否同樣流標。



羅淑佩在房委會例會表示，今屆政府上任後，將公屋一般申請者平均輪候時間，在6年「封頂」，「好高興同大家報告，（公屋）平均輪候時間喺過去數季係有所回落」，並指最新輪候時間為5.3年，較一年多前回落13%，但預料輪候時間在未來幾季仍會反覆，「但我哋認為封頂嘅目標係可以實現。」

她又提到，今期居屋申請超額認購仍高達18倍，反映市民對居屋需求仍然殷切，但坦言超額認購情況較往年低，估計是受經濟、按揭息口、市場氣氛等多個因素影響，加上今年居屋提供約9,200伙，供應量是復建居屋以來最多，故超額認購倍數下降是正常情況。

羅：檢討家有長者揀購居屋的安排 或平均分配名額至各地區屋苑

對於房委會委員之一的公屋聯會總幹事招國偉早前在大會上建議，檢討「家有長者」優先揀樓安排。羅淑佩回應指，留意到參加「家有長者」計劃的居屋申請者，大多傾向會選購較受歡迎地區的居苑和單位，故招國偉提出的建議，將「家有長者」的30%配額，平均分配到各個推售屋苑，可讓其他申請類別的申請者亦可選購較受歡迎地區的屋苑，惟有關安排或會延長揀樓程序，房委會將會在未來的銷售單位進一步探討有關建議。

房屋局局長何永賢在後會見傳媒，被問到荃灣油柑頭首置盤地皮流標，最後交由房協發展的理據、會否將相關安排恆常化，以及對房協財政的影響。她表示，當局早前聯絡房協主席陳家樂及副主席凌嘉勤，要求由對方接手興建該首置項目時，對方的回應相當積極，「成件事都顯示咗，政府去提供呢啲資助房屋單位嘅決心，我哋睇到市民有咁樣嘅訴求，譬如最近賣嘅居屋，超額認購仍然係超過18倍，對資助房屋供應，市民係期待嘅。」她續指，日後會與房協商討首置盤的安排細節。

被問到私人參建居屋「樂建居」會否同樣出現流標情況，何永賢則表示，在現時的經濟和加息環境下，發展商會較審慎，惟每個發展商均有其考慮，難以一慨而論，當局會留意未來一年的市況，但無法過份揣測。

發展局局長甯漢豪早上在另一場合亦有回應首置盤流標，她表示，土地是否能賣出，涉及多項因素，包括是否合乎政府底價、發展商對地皮的興趣、發展前景等，不應因流標而指責政府不肯降價，強調政府不會賤賣土地，而首置用地涉及資助成份，交由房協接手是合理，