土地共享｜華信地產申葵涌前女童院建逾1200伙　涉912伙首置盤

發展局本月初公布，將土地共享先導計劃的申請日期延長一年至明年5月5日，以協助潛在項目的倡議人提交申請。當局今日（25日）表示，再接獲一宗申請，由華信地產財務有限公司提交，是累計第6宗申請。涉及的土地位於葵涌梨木道，擬興建約912個公營房屋／「首置」單位、300個私營房屋單位和附屬設施，私營房屋發展部份則會保留被列為二級歷史建築物的救世軍葵涌女童院，並會改建作安老院。



發展局表示，申請涉及的土地位於葵涌梨木道，佔地約1.2公頃，現時劃為「其他指定用途」註明「具歷史和建築價值的建築物保存作社會福利設施用途」及「休憩用地」的私人地段及毗鄰的政府土地。

申請涉及興建約912個公營房屋／「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）、300個私營房屋單位和附屬設施，總樓面面積約7.8萬平方米；以及在私營房屋發展部分保留現存的二級歷史建築作安老院用途。

當局指，申請由天運豐香港有限公司提交，其母公司為華信地產財務有限公司，土地共享辦事處會協調相關部門，以促進並加快處理及審核申請。

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翻查資料，申請地點葵涌昌榮路、梨木道和國瑞路交界，被多幢工廈包圍，與葵涌同珍醬油廠亦僅一街之隔，地皮內為二級歷史建築的「救世軍葵涌女童院」所在地，

根據華信地產前向城規會提交的資料，救世軍葵涌女童院的主大樓在1941年落成，樓高3層，是具西方建築特色的「古堡式」建築物，其他構築物則為 1-2 層高。該大樓在1971至 1994年間開辦葵涌救世軍女童院，之後一直荒廢近四分之一世紀。古諮會在2020年6月將之列為二級歷史建築物。

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資料顯示，救世軍停辦女童院前後，曾多次與發展商合作擬重建地皮發展為商住、工業貨倉用途以及神學院，但均於城規會闖關失敗，至物業在2018年易手予華信地產後，新業主向城規會申請將建築改建為安老院，並承諾保留女童院的主大樓及小教堂，才在2020年獲城規會「開綠燈」。

翻查資料顯示，華信地產財務由菲律賓華僑蔡乃競家族持有，2018年以1.0389億元購入救世軍葵涌女童院全幢物業。