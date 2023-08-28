駱駝漆大廈｜食環署指令無牌食肆收起桌椅禁堂食　店員：執法嚴厲

觀塘工廈駱駝漆大廈的「光榮米線」上周六（26日）宣布停業，再次令無牌工廈食肆問題浮面。有食環署人員今日中午（28日）到該工廈3期不同樓層的「餐廳」巡查，有員工表示，收到食環署人員口頭警告不能擺放桌椅接待堂食，有人指今次執法力度比以往更嚴厲，勒令七日內要修正，形容「某啲事放大咗某啲事」。



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食肆員工引述食環署巡人員：今次樓上樓下大檢查

經營粉麵餐廳的陳小姐表示，今日有食環署人員到場巡查並警告不能擺放桌椅，「佢話冇擺啲凳喎，我話畀人坐喺試食嗻嘛。」她稱今年剛開始經營餐廳，但「食環署成日嚟睇，成日嚟抄牌」。她透露食環署首次巡查時曾警告她不能在餐廳養貓，而是次巡查謂「樓上樓下大檢查」。

陳小姐向記者展示食環署今日巡查餐廳後的報告，提及「發現有6枱24座位」，指令「盡快移走座位及枱」。

店員指對食客造成恐慌：嘩好似我哋做乜壞事

她指食環署到場巡查，造成食客恐慌，雖然會正常營業，但難免影響生意，「個個都驚哂以為要捉人」、「個個都唔夠膽入嚟，喺門口睇住啊，嘩好似我哋做乜壞事。」對於光榮米線停業，她表示驚恐：「你二樓（光榮米線）已經結咗業喇，俾人哋抄下即刻就閂咗門，好驚啊真係。」

陳小姐稱餐廳獲發食物製造廠牌照，但希望政府可以發牌允許經營食堂，因為她餐廳有消防設施，亦非24小時經營，即由中午12時開至晚上7時。「我哋又唔去擺出去，又唔會話嗰啲馬路阻住人嘅，其實我係開下門畀人哋入嚟試下，但希望政府比我哋小商鋪條活路，唔好趕盡殺絕。」

指令七日內或某日期前執行修正要求

有其他餐廳員工也表示，今日收到食環署口頭警告，不能在餐廳擺放桌椅，而餐廳先前亦收到同樣警告。她指食環署以往會定期巡查，通常一至兩個月巡查一次，而每次警告內容不同，除勿擺放桌椅之外，還有衞生問題，如提醒蓋好垃圾桶等。

另有不願具名的餐廳員工透露，食環署是次巡查警告餐廳須收起桌椅，不許堂食。該員工指食環署以往都會巡查餐廳，形容今次巡查事件為「某啲事放大咗某啲事」。她亦表示感受到今次執行力度比以往更嚴厲，例如要求執行食環署指令的期限比以前更短，只有約七天，規定須於某具體日期前執行完成。

食環署表示，根據紀錄，現時在觀塘駱駝漆大廈內共有60個處所持有本署簽發的有效牌照，包括5間工廠食堂、53間食物製造廠、1間冰凍甜點製造廠及1間新鮮糧食店。