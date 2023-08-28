駱駝漆大廈｜地政總署7月巡查向4單位發出警告信　今年暫一宗釘契

位於觀塘駱駝漆大廈3期的「光榮米線」被指涉違返工廈地契經營食肆，近日宣布結業。地政總署表示，署方因應投訴在7月巡查駱駝漆大廈的懷疑違反契約單位，並因而向四個單位的業主發出警告信，要求在指定時限內糾正違契事宜，據悉其中一宗涉及「光榮米線」。



地政總署資料顯示，過去三年每年有兩宗涉及駝漆大廈的違契個案因業主未有糾正，署方於是把警告信送交土地註冊處註冊，即「釘契」，今年暫有一宗。



▼8月28日 食環署午膳突擊巡查駱駝漆大廈食肆▼



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根據食環署紀錄，現時觀塘駱駝漆大廈內共有60個處所持有該署簽發的有效牌照，包括5間工廠食堂、53間食物製造廠、1間冰凍甜點製造廠及1間新鮮糧食店。即無一間食肆持有可接「街客」，工廠食堂原則只准大廈內的僱員光顧。

不過觀塘駱駝漆大廈早已是聞名的食肆大廈，地政總署表示，九龍東地政處因應投訴，本年7月巡查觀塘駱駝漆大廈的懷疑違反契約單位，並因而向四個單位的業主發出警告信，要求在指定時限內糾正違契事宜。據了解，其中一個單位為「光榮米線」店舖。

署表資料顯示，今年1至6月證實違契及發出警告信的個案數目則為220宗，觀塘駱駝漆大廈個案佔4宗；去年全年個案為519宗，觀塘駱駝漆大廈個案佔2宗。2021年及2020年個案數字分別為344宗以及261宗，觀塘駱駝漆大廈個案分別佔2宗以及4宗。

證實違契及於年內把警告信送交土地註冊處註冊的個案數目方面，今年一月至六月證實違契及於年內把警告信送交土地註冊處註冊的個案數目為85宗，觀塘駱駝漆大廈個案佔1宗， 去年為205宗，觀塘駱駝漆大廈個案佔2宗，2021年及2020年個案數字分別為148宗以及99宗，觀塘駱駝漆大廈個案分別佔２宗。

今日午膳時段，食環署人員在駱駝漆大廈三座不同商鋪巡查，下午約12時35分，大廈4樓有食環人員走入食肆查牌，有食肆店員將文件放在桌上，交食環查閱