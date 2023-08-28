開學系列｜前幼師教3招準備開學 助小朋友調節心理時鐘舒緩情緒

9月1日是上學大日子，還有數天的時間，不知道家長與小朋友的心情是如何呢？前幼師Nana媽媽提及大小朋友對於上學或上班也有「收假症候群」（Post-Vacation Syndrome, PVS）的情況，到底如何適應這過渡階段或收拾心情呢？

文章授權：Nana媽媽筆記本



大家有否聽過「收假症候群」（Post-Vacation Syndrome, PVS）的狀況？這情況是對於上班或上學出現情緒或身體上的不適應。（可能你會感到厭倦或乏力，或者有失落感出現！)

各位媽媽，開學前未雨綢繆的辦法是開學前一周開始與小朋友收心養性！Nana媽媽向大家介紹三大方法，幫助小朋友進行心理建構及目標感，讓他們更易適應開學過渡期。

1. 調整作息時間(生理時鐘要適應)

開學初期容易多甩漏，與小朋友調節生理時間的小技巧，就是每晚睡覺早半小時！例如每晚11點睡覺，突然轉9點上床睡覺，有機會較難入睡！每晚早半小時，較容易調快上學睡眠時間。Nana媽媽提醒睡前可進行親子按摩、傾心事，也能教小朋友調較鬧鐘早起。️

另外，小朋友充足睡眠時間不要少於9至10小時，充足睡眠有助專注力和腦部發展！

2.開學需要儀式感(心理準備+目標感)

家長可先與小朋友預備開學禮物(重點是有禮物、有鼓勵)，例如新文具(與孩子一同選購)、一本新學年 To do list (很重要)、幫助小朋友檢查功課、收拾書包(千萬不要前一晚才收拾書包!) 、於新學期的書本上貼上名貼、每本書也翻開來看看！Nana媽媽更指，可以抽時間與小朋友預約，定下做功課的時間表等等。

✅定立開學前小目標

(培養良好習慣，例如預習做功課時間實行)

👍🏻如我家細佬升小二已背乘數表

👍🏻升小五的哥哥已重溫tenses

3.開學前的親子日(舒緩「有收假症候群」情緒)

小朋友最怕就是未能玩耍、上學要做功課、溫默書，接著就是面對評估等各種壓力。家長可先與小朋友來一個開學前約定，開學前最後一擊，就是爸爸媽媽陪你去玩！Nana媽媽建議可以相約同學仔或好朋友一起玩，有助建立社交關係、增加親子關係，緩和開學情緒！

✅告訴小朋友這是慶祝開學的活動，開開心心迎接新學期，改變心態就不一樣了。

最後，要辛苦爸爸媽媽為小朋友預備開學清單(添置或更換)如校服、水樽、鞋襪、功課袋、文具、lunch box等。返學後的興趣班安排，最重要為小朋友增強抵抗力，返學後有機會易生病呢！

所以，有健康身體，預備好心情，準備好書包，就可以開開心心上學去！媽媽又可以回復正常的日子啦！(暑假日日媽媽聲😅😅😅)大家有冇同感呢？

《本文獲Nana媽媽筆記本授權轉載》

作者介紹：前幼師Nana媽媽，育有兩名9歲及6歳半兒子，曾經為照顧家庭而面臨情緒崩潰。面對抑鬱症的考驗，最後藉著信仰，使她疏理情緒以及調節心態，並開始網上撰寫育兒心得，望能與同路人互相支持。