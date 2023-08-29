廉署起訴保險公司前區域經理及三名下線代理　涉詐騙佣金75萬元

廉政公署今日（29日）表示調查貪污時，揭發一名富通保險有限公司前區域經理及三名不同職級的下線代理，涉嫌訛稱多份投保申請由最低職級的下線代理經手處理，串謀詐騙該保險公司佣金、上線佣金及花紅共逾75萬元。四人今日被廉署落案起訴，並已獲准保釋至本周四（31日）在東區法院應訊。



廉政公署落案起訴富通保險四名前職員。（資料圖片）

獲保釋至本周四東區法院應訊

廉署表示，許藝馨，59歲，富通保險有限公司（富通）前區域經理；黃鳳儀，64歲，及余尚偉，38歲，均為富通前營業經理；以及周靜文，31歲，富通前保險代理，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。四名被告已獲廉署准予保釋至本星期四（31日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

訛稱32份保單由相關保單持有人投保

廉署指，許藝馨案發時於保險公司富通任職區域經理，黃鳳儀、余尚偉及周靜文為其下線代理，職級依次由高至低。周靜文若成功銷售保險產品，她及上線經理包括余尚偉、黃鳳儀及許藝馨會分別獲發佣金及上線佣金。他們如達到銷售目標，亦可獲發花紅。

四名被告涉嫌於2020年7月至9月期間，一同串謀詐騙富通，不誠實地訛稱32份由周靜文任經手代理人的保單確實由相關保單持有人申請投保，致使富通批出該等保單並發放相關薪金、佣金及花紅。

大部分保單持有人不知情

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現在客戶提出該等投保申請時，周靜文並不在香港。此外，大部分涉案保單持有人均對有關保單不知情，亦沒有申請投保。有關保單最後亦「斷供」。

如富通知悉周靜文並非該32份投保申請的經手代理人或該等申請載有虛假資料，便不會批出有關保單，亦不會向四名被告發放佣金、上線佣金及花紅共逾75萬元。富通在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署表示，將繼續與保險業界合作，為保險從業員提供誠信培訓，並向管理人員提供管理職員操守的要訣。詳情可瀏覽香港商業道德發展中心製作的「保險業道德資源網站」。