商人涉扮廉署人員套料　診所護士接來電稱ICAC打嚟　當時信以為真

女友因交通意外被索償，商人涉扮廉署人員致電診所追查資料，並先後接觸過該診所3名護士。商人因而被捕，他又案件開審前，又涉在YouTube上傳5條影片，涉意圖用以指稱5人替控方偽造對他不利的閉路電視片。商人否認全部指控，案件今(3日)在西九龍法院開審。其中一名診所護士供稱，當日收到一名自稱姓譚男子的來電，對方說：「ICAC打嚟。」該護士稱，當時確以為對方是廉署人員。



被告譚榮柏 （67歲），被控3項冒充廉政公署人員罪，指他於2021年11月5日，分別向黃結敏、林肖紅、林璟瑋冒充廉署人員。他另被控5項妨礙司法公正罪，即於或約於2022年12月22日，作為本案被告人，於審訊開審前在YouTube上載5條影片，內容提及黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟5名控方證人，聲稱該5人曾替控方偽造對他不利的閉路電視片段。

被告譚榮柏否認冒充廉署人員及控妨礙司法公正罪。(資料圖片)

致電男子想問收據由藥房還是醫生所發

事主黃結敏供稱，她案發時在涉案醫務中心任登記護士。，她在案發當日中午工作期間，收到一名譚姓男子的電話，該男子說：「ICAC打嚟。」他並向黃查詢一張由醫生鄭思宗開出的收據，又問收據是由藥房或是醫生開。黃回應說鄭醫生已離職，病人私癮不可以胡亂透露，要求對方提供病人名、電話和身份證，譚姓男子聞言表示遲些再致電中心。

一小時後再來電要找負責人

約一小時後，譚姓男子再致電中心並稱：「我係譚生，想搵負責人。」黃指負責人「行開咗」，並會通知負責人回電他。黃稱她當時她的確相信該譚姓男子是廉署調查員。

黃稱驚都會在庭上作答

控方之後在庭上播放涉案閉路電視片段，顯示黃案發時在醫務中心內接聽電話。控方問她該閉路電視片段和黃的全名被公開至YouTube，其內容與本案有關，並有評論攻擊其個人，黃會有何感受。黃稱她會擔心很多人會因而知道其個人資料，或因而找不到工作，更會使她在庭上作供更加緊張。裁判官問，由於事件牽涉司法程序，會否影響黃的心情和想法。黃說：「又未必會。」並稱在庭上「驚都會老實作答」，但會擔心人身安全。

辯方指來電者問醫生使用電腦的問題

辯方之後盤問指，該譚姓男子當日未有提及收據，反而問及離職醫生使用電腦的問題。黃便問譚：「你問呢啲嚟做咩：」譚就回應：「我係懷疑呢個醫生喺2018年10月中用呢部電腦嚟做假文件。」黃不同意說法。

案件編號：WKCC3845/2022