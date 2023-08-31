廉署培訓菁英領袖　港大生與塞內加爾反貪人員交流　介紹ICAC名物

廉政公署今年推出「廉政公署菁英誠信領袖計劃」，透過多元化國際性活動加深年青人對廉政公署以及打擊貪污的工作的認識。今年35位大學生以及35位高中生的被獲選為「菁英誠信領袖」。其中一位大學生與到訪香港廉署的塞內加爾反貪機構代表交流，分享他們在廉署實習的體驗，更共同品嘗了「廉署咖啡」。



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廉政公署今年全新推出「廉政公署菁英誠信領袖計劃」，與以往「廉政大使」不同的是此計劃著重於透過國際活動交流廉潔文化。

推介點心、蛋撻及「廉署咖啡」

港大社會科學學士(政治學與法學)及法學士一年級學生張惠欣，在今年８月與６位訪港的塞內加爾反貪機構人員交流反貪工作。她表示，此機會十分難得，在交流活動上準備了燒賣、蝦餃和蛋撻等地道小食，讓對方品嚐，更以咖啡為出發點介紹了「廉署咖啡」，她引述指，對方對於廉政公署有廣為人知以代表飲品感到驚訝。

她表示，交流活動令她擴闊視野加深了對塞內加爾的認識，在與對方介紹廉政公署亦感到自豪。她又提到，參與「廉政公署菁英誠信領袖計劃」令她知道廉政公署的除了執法的工作外亦有教育工作。

城大生：「香港嘅廉潔得來不易」

城大三年級環球商業系統管理學生劉宥成，參與編製廉署與聯合國毒品和犯罪問題辦公室，及國際反貪局聯合會合作的政策指南，與不同國家的青少年交流各地廉潔工作。他提到，參與編製活動讓他了解到，有部分地區因比較重視賺錢而對廉潔不重視，甚至會因提廉潔而有生命危險，他直言，「香港嘅廉潔得來不易。」

兩位菁英誠信領袖亦參與了內地交流團，與當地大學生就肅貪倡廉議題深入交流，劉宥成稱，透過活動了解到內地保持廉潔的決心， 「好深深感受到原來內地不同嘅政府部門同埋大學生青年嘅價值都係堅決反貪，保持廉潔。」

廉政公署社區關係處助理處長嚴厚蘊表示，下年廉政公署踏入50 週年，會舉辦不同的交流活動，如國際會議與政商界，紀律部隊交流等，讓菁英誠信領袖有更多機會認識廉潔工作。