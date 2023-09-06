林青霞分享照顧患腦退化症奶奶　出錢出力撐中大為長者評估腦健康

香港漸趨老齡化社會，長者現佔全港人口逾兩成，伴隨而來的是醫療負擔加劇。中文大學聯同以前校長、「光纖之父」高錕命名的慈善基金，合辦「腦智同護」服務計劃，為長者提供腦健康評估服務，以偵測及預防阿茲海默症。



計劃獲得著名影星林青霞大力支持，她分享夫丈邢李㷧在奶奶患腦退化症趣時，曾聘請傭人假裝「朋友」照顧，讓她感受到安全感。



林青霞擔任計劃大使推廣大眾對腦退化症認知

林青霞除了贊助「腦智同護」服務計劃，更身體力行擔任計劃大使，向大眾推廣計劃，以及加強大眾對腦退化症認知。出錢又出力的林青霞非常好學，期間不時與中大醫學團隊及高錕慈善基金委員開會，亦會「上課」學習相關知識。

林青霞談及香港的情況，她指現時全港65歲以上的長者約有150萬人，當中70歲以上的長者更有十分一人患上腦退化症，而女性平均壽命為88歲，男性則是82歲。她指腦退化症可分為三種程度，隱性可生存約20年；輕症則可生存10至15年；重症可能沒法治療，只能活1至5年。

奶奶患腦退化 丈夫聘傭人扮「朋友」照顧

林青霞身邊唯一患有腦退化症是奶奶，她指由確診至去世前後十多年，有賴家人悉心的照顧。林青霞表示，奶奶患病初期，大家都不知道是腦退化症，只知道她記憶非常差，不斷重複問同一個問題；奶奶經常以為有人偷自己的東西，「其實沒有的，只是感覺有人偷」，並且情緒容易驚恐，後來懷疑是腦退化症，才去醫院作檢查，最後用藥物治療情緒上的問題。

林青霞說，丈夫邢李㷧十分孝順，聘請傭人假裝是奶奶的朋友，守候在家的旁邊，讓奶奶感受到安全感。她指奶奶是節儉的人，會心痛「朋友」為自己花錢，而「朋友」會說禮物都是抽獎送，不用花錢。她提到腦退化症患者會對周遭環境十分敏感，當奶奶要入院時，「朋友」會向婆婆說「人家送的，可以住幾天」，笑稱「當做staycation（宅度假）」。

「你剛剛說過，怎麼又說」一句會傷害病人

林青霞表示，曾聽聞高錕患有腦退化症後發生一件趣事，指患者誤將深色物件當成「洞」，當時高錕太太為避免丈夫獨自出門，會特意擺放黑色地氈在家門口。

林青霞指，長者患上腦退化症不喜歡做運動、社交，作為家人要多與他們聊天，多帶他們到戶外散步，並強調不要跟他們說「你剛剛說過，怎麼又說」，這會傷害到他們，亦不要硬對硬撞，盡量順住他們的「遊戲方式」。

林青霞（右）與高錕太太黃美芸（左）都有照顧患腦退化症親人經驗 。（圖片由林青霞提供）

打乒乓球有效預防腦退化症 感愈打愈好記性

已「登六」的林青霞仍然活力充沛，她透露疫情前已開始學習打乒乓球，持續每天打半小時至個半小時。她解釋因有研究指出，打乒乓球能有效預防腦退化症，更笑言自己愈打愈精靈，記憶力比以前好多了。

香港過去20年，林青霞指大眾對腦退化症認識不深，主要靠電影及電視所得知，惟劇情塑造的角色過於淒慘痛苦，直言真實非如電影可怕，認識後會諒解他們，幸好現時對腦退化症都有一定認知。

林青霞表示，「腦智同護」服務計劃（網站仍在建構中）是非常有意義的活動，幫助長者檢查，讓他們及早知道自己是否患上腦退化症，並可教育如何避免或延緩腦退化症。她指如盡早檢查出早期的腦退化症，患者可及時做改善措施，如運動、避免飲酒及吸煙等，有效延緩病情惡化。計劃有她作大使推動，團隊有不少專業醫生，而高錕太太黃美芸亦具豐富照顧經驗，故成效一定很高。

她提及服務中會使用一部機器，可透過視網膜檢視是否患上腦退化症，如發現輕微或隱性患者，會為他們訂立個人化的控制方案，呼籲懷疑自己或家人有腦退化症，及早檢查和治療，避免日後承受不必痛苦。

林青霞將會錄音介紹計劃，放在個人社交平台上，希望取得大眾關注，團隊將於9月21日舉辦開幕典禮，未來都會寫一些有關腦退化症文章及故事。她有感而言，患者家人有這方面常識比較好，一些人不太知道腦退化病徵，會可能不理解病人的不合理舉動及言語，令家人與患者之間的關係造成很大傷害，如有足夠認識就知道如何對待患者，亦能理解他們的行為。

計劃預料受惠人數約800人 於流動車內進行評估

「腦智同護」服務計劃致力為長者提供全面的腦健康評估服務，以偵測及預防阿茲海默症。如懷疑或擔心出現認知障礙症的60至80歲市民，可先由照顧者或朋友於網上填寫身體狀況問卷，團隊會按參與者狀況，安排他們預約評估。

成功預約後，在評估篩查當天，團隊會安排參與者在中大的「腦智同護」服務流動車內，由註冊護士進行臨床及認知評估。最後會根據情況，為參與者安排一至三星期的隨訪，以協助有需要的參與者訂個人化的控制方案，團隊亦會每年定期跟進參與者的健康情況，預計受惠人數約800人。