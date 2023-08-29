啟德郵輪碼頭｜交通安排兩周花59萬元　政府︰不長期以公帑解決

啟德郵輪碼頭早前被揭有大量旅客大排長龍後，政府加強交通安排疏導旅客，包括免費巴士路線、向的士派發50元石油氣券等。旅遊事務署立法會文件顯示，由8月9日至20日涉及的7個郵輪航次，交通安排上共花費約59萬元。



政府表明不會長期以公帑解決問題，因此會逐步將安排交回碼頭營運商或郵輪公司負責，例如將繼續審視20R、22R及25R巴士線的付費安排，期望短期內可恢復收費。至於該59萬元支出，則按租約條款及過去的工作安排，再作決定。由8月30日抵港的航次起，會以優惠價格向旅客提供相關岸上行程及交通服務，以取代3條額外免費穿梭巴士。



▼8月19日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼



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每個航次向的士派152至225張石油氣券

早前載客量逾5,000人的大型郵輪「海洋光譜號」於8月5日抵港，被揭發大量旅客大排長龍。立法會文件指，政府認為當日碼頭的交通狀況並不理想，特別是的士輪候時間，令旅客的體驗有一定負面影響，有違「好客之都」形象，因此立即高度介入處理。

文件指，自政府高度介入後，8月9日至20日期間共6個「名勝世界壹號」航次，政府派出50元石油氣券介乎152至225張（即7,600元至11,250元）。每個航次約有400人坐的士離開碼頭，等候時間不超過5分鐘。至於「海洋光譜號」在8月19日的航次，共派出109張券（即5,450元），約325人坐的士離開，乘客不需排隊等候的士。

8月9日至20日各交通的載客量。（立法會文件截圖）

20R、22R及25R巴士線短期內恢復收費

旅遊事務署認為，政府在兩周的高度介入下，旅客下船後離開碼頭的安排暢順，但認為不應長期介入碼頭的營運，並長期以公帑解決交通安排。因此政府會逐步將碼頭的相關安排，交回碼頭營運商或郵輪公司負責。

其中包括，郵輪「名勝世界壹號」8月30日抵港的航次起，以優惠價格向旅客提供相關岸上行程及交通服務，以取代3條額外免費穿梭巴士。政府亦將繼續審視20R、22R及25R巴士線的付費安排，期望短期內可恢復收費。

此外，政府並加強交通配套，運輸署已安排原定由啟德來往高鐵西九龍站的20A巴士線，延伸至郵輪碼頭作為總站；並計劃於今年第四季開辦20X巴士線來往郵輪碼頭至尖沙咀。

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮。（資料圖片／廖雁雄攝）

按租約條款及過去工作決定碼頭應付支出

旅遊事務署又指，按過去兩周人流管理的經驗，將強化碼頭的協調二作，包括協調碼頭營運商與運輸署、警察及相關部門的溝通及跟進；並會引用租約條款，向碼頭營運商訂立更具體的交通安排績效指標。

至於交通安排的支出方面，由8月9日至20日共花費約59萬元。政府將按與碼頭營運商簽訂的租約條款，及過去的工作安排，決定各方最後的應付的支出。

不過環美郵輪碼頭董事總經理班智榮早前在電台節台，被問到相關支出誰負責時，他強調香港沒有任何一個碼頭，由營辦商負責安排交通工具，包括中港城、港運城 、海運碼頭、天星碼頭。

▼8月9日 「名勝世界壹號」停泊啟德郵輪碼頭▼

