啟德郵輪碼頭｜城巴20A擴至跑道區及碼頭　周一至五往返油尖旺

啟德郵輪碼頭交通配套不足問題為人詬病，政府月初加強巴士等安排後，城巴今日（25日）表示，下周一（28日）起，20A號線將擴至服務至啟德跑道區及郵輪碼頭，並會延長服務時間，於周一至五提供由啟德郵輪碼頭往返油尖旺的路線，但公眾假期則不提供服務，收費維持7元不變。



8月28日起，城巴20A號線將擴至服務至啟德跑道區及郵輪碼頭，並於周一至五提供由啟德郵輪碼頭往返油尖旺的路線。（城巴圖片）

城巴表示，因應啟德跑道區住宅項目將陸續入伙，以及未來有更多郵輪靠岸，將提供更多覆蓋跑道區及連接郵輪碼頭的恆常巴士路線，下周一起，將會率先提升20A號線的服務，該路線將會以循環形式改為雙向運作，並途徑兒童醫院。

20A號線詳情：

．由啟德郵輪碼頭開出班次：

．將增設的巴士站：將於啟德郵輪碼頭、承景街、承豐道、兒童醫院、沐泰街及機電工程署總部

．服務時間：星期一至五，上午7時25分至晚上8時35分

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由高鐵西九龍站開出班次

．將增設的巴士站：機電工程署總部、兒童醫院、承豐道、啟德郵輪碼頭

．服務時間：星期一至五，上午6時15分至晚上8時

城巴表示，在20A加強服務後，連同現有兩條連接郵輪碼頭的恆常路線22及22M，將可更方便居民及旅客出行，將會密切留意啟德跑道區及郵輪碼頭的交通需求，適時與運輸署商討提升該區的巴士服務。