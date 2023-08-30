名勝世界壹號今早再泊啟德郵輪碼頭　當局料下船高峰早上9:30開始

啟德郵輪碼頭早前有大量旅客大排長龍，政府其後加強交通安排疏導旅客，旅遊事務署周二（29日）指今日（30日）起將碼頭交通管理和服務的加強安排逐步交回營運商或郵輪公司負責，並以優惠價格向旅客提供相關岸上行程及交通服務，取代3條額外免費穿梭巴士。以香港為母港的郵輪「名勝世界壹號」（Resorts World One）今日早上9時再次泊岸，文化體育及旅遊局今早宣布，啟德郵輪碼頭今日上午有郵輪停泊，預計旅客下船高峰時間為上午九時三十分至十時三十分。



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今起靠岸航次無免費接駁巴 改以優惠價提供

旅遊事務署周二向立法會提交文件指，今日起將碼頭交通管理和服務的加強安排，逐步交回營運商或郵輪公司負責。由名勝世界壹號今日靠港航次起，將以優惠價格提供相關岸上行程和交通接駁服務，取代3條額外免費穿梭巴士服務，並將繼續審視20R、22R及25R號巴士路線的付費安排，以期在短期內可以讓這些巴士服務恢復收費，進一步加強郵輪碼頭的公共交通配套。

環美郵輪碼頭董事總經理班智榮。（資料圖片／廖雁雄攝）

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