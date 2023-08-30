2元乘車優惠｜高調執法兩個月僅揭1宗違規個案　田北辰批勞民傷財

政府打擊濫用2元乘車優惠的執法行動，上周六（26日）告一段落，為期兩個月行動僅發現一宗懷疑不合資格使用個案，轉交警方跟進。立法會議員田北辰今日（30日）在電台節目表示，政府高姿態執法，但找到的違規個案少，批評是勞民傷財，不應再做，並應在樂悠卡申請限期屆滿後，授權司機檢查長者的樂悠卡，以核對其試用優惠的身份，否則可拒絕對方上車。



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田北辰。（資料圖片／余俊亮攝）

田北辰早上在港台節目《千禧年代》表示，政府高調執法僅屬公關性質，成效不高，故無必要繼續相關行動。他又建議，將長者申請樂悠卡限期應由原訂的10月底，延至明年1月1日，當樂悠咭全面取代沒有持有人相片的長者八達通咭後，可要求長者享用2元優惠乘坐巴士小巴時，先向司機展示樂悠咭，以確認其身份，否則司機有權要求乘客下車。

港鐵方將濫用車費優惠罰則翻倍至1,000元後，被揭發的違規個案僅下跌35%，田北辰亦批評成效不大，建議將罰款進一步增加至2,000至3,000元。

另外，「長車短搭」的情況亦備受關注，他又提到，當局長遠應調整2元乘車優惠模式，例如不超過10元的車費，可維持向長者收2元，惟若車費達20至30元的長途車，則應增至4至5元。