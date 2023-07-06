2元優惠｜運輸署「三人小組」建首功　向警方轉介一宗違規個案

運輸署上月26日起聯同公共交通營辦商就違規使用2元乘車優惠，進行一連兩個月的「三人小隊」全港打擊行動。行動進行一個多星期，終於「建首功」。運輸署回覆《香港01》查詢指，截至昨日（5日），專責小隊查核超過270名懷疑違規使用二元優惠計劃的乘客，已將一宗懷疑個案轉交警方作進一步跟進。



警方則回覆指，周三（4日）接獲相關部門轉介有關個案，正等候相關部門提供更多資料，以便作出跟進。



運輸署表示，6月26日起與公共交通營辦商展開聯合行動，打擊不合資格人士違規使用2元乘車優惠。截至7月5日，專責小隊共查核了接近70條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約700個班次，當中查核了超過270名懷疑違規使用二元優惠計劃的乘客，並將一宗個案轉交警方作進一步跟進。

警方則回覆指，7月4日接獲相關部門轉介有關個案，正等候相關部門提供更多資料，以便作出跟進。

6月26日，三人巡邏小隊分別由襯衣運輸署職員（右一藍衣）、九巴公司職員（站在車頭前）及一名保安（上衣黑底黃字）組成。他們完成富亨邨的巡查後，登上圖中的巴士離開。（梁鵬威攝）

勞工及福利局局長孫玉菡5月以書面回覆立法會議員提問題，指運輸署在2020至2022年期間，曾發現6宗2元乘車優惠的異常個案，已轉交警方跟進，當中2宗在警方調查後未有發現可疑，其餘4宗個案警方仍在調查中。