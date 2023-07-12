2元乘車｜2年揭1025宗疑濫用　孫玉菡：不宜強制巴士全面分段收費

勞工及福利局局長孫玉菡指，政府一直打擊不合資格乘客違規使用二元優惠計劃，過去兩年，運輸署聯同各交通營辦商共發現1025宗懷疑濫用個案。至於如何能減少「長車短搭」的問題，孫玉菡則引述運輸及物流局意見，表明無意強制專營巴士全面實施分段收費或將其與專營權掛鈎。



孫玉菡今日（12日）書面回覆新民黨立法會議員何敬康有關二元乘車計劃遭濫用的情況時指出，在2021年3月至2023年2月期間，運輸署聯同公共交通營辦商在港鐵、巴士、渡輪、街渡、小巴、電車及居民巴士進行的實地監察調查當中共發現1025宗懷疑濫用個案。

政府提供過去兩年使用二元乘車優惠的每日平均人次（立法會文件）

根據政府數據，過去兩年，二元乘車計劃的平均每日受惠人次中，主要是使用港鐵、巴士和小巴。當局於2022年2月27日起，把計劃的資格年齡下調至60歲，在2021年3月至2022年2月的數據中，60-64歲合資格市民中，平均每日分別有接近16萬、15萬和約5萬人次使用優惠乘搭公共交通工具。而2022年3月至2023年2月期間，該年齡組別市民平均每日的使用數字倍升至分別逾32萬、29萬和12萬。

八成專營巴士實施分段收費

至於可以如何減少「長車短搭」的情況，政府會否考慮要求各專營巴士公司需保證短途路線的服務水平，或強制其長途路線需提供分段收費。孫玉菡指，運輸署一直與專營巴士營辦商密切留意不同巴士路線的乘客量，根據實際情況在有需要時調整服務，配合乘客出行需要。不論長途或短途的專營巴士路線，其服務水平均是按照既定機制，因應乘客需求而調整。就分段收費而言，現時約530條、即約八成專營巴士路線已設有單向或雙向分段收費，其餘兩成主要為短途路線。由於短途路線車程短，且車費已經相對較低，難以再提供分段收費。

他指，運輸及物流局和運輸署指全面實施分段收費的建議，政府需要在整體交通服務和規劃上作審慎考慮，包括如何照顧及平衡短途及長途乘客的不同交通需求；而就個別路線的可行性及具體安排亦須視乎相關路線的實際情況而定。如全面實施分段收費，可能令更多短途乘客乘搭長途路線，佔用長途路線的運載力，從而影響長途線的乘客；若專營巴士營辦商因而需要增加長途路線的班次，便會加重路面交通負荷。

此外，在短途乘客中途下車後，相關長途路線可能出現載客率過低，而未能善用公共交通資源的情況。增加分段收費亦可能導致與現有的短途路線或其他公共交通服務之間出現資源重疊的情況，破壞得來不易的生態平衡。因此，運輸及物流局認為不宜強制實行全面分段收費，或將其與專營權掛鈎。