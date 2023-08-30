颱風蘇拉︱前台長岑智明破例分析：今年華南沿岸最有威脅超強颱風

【打風/颱風蘇拉香港/颱風蘇拉路徑】超強颱風蘇拉今明兩日橫過南海東北部，香港天文台表示會在今日（30日）黃昏發出一號戒備訊號，而前天文台台長岑智明今日亦破例發表對蘇拉動向的看法。岑智明指雖然各大電腦預報仍然存在頗大分歧，但可以肯定蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，而按照電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早移動亦較為偏西，影響香港機會上升，籲市民儘早做好防風措施，並密切留意天文台最新颱風信息及預警。



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蘇拉今早移動較偏西 岑智明：影響香港的機會上升

前天文台台長岑智明在社交媒體Facebook表示，各大電腦預報對蘇拉的路徑仍然存在頗大分歧，例如歐洲國家及中國預料會在汕頭登陸，而美國則預料會於雷州半島登陸，但目前可以肯定蘇拉會是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，另外除電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早的移動亦較為偏西，影響香港的機會上升。

天文台前台長岑智明8月30日在社交平台發表對蘇拉動向的看法。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

圖為天文台對蘇拉的預測路徑。（天文台網頁圖片）

岑智明呼籲市民儘早做好防風措施，並密切留意天文台最新颱風信息及預警。他又指今次破例發表颱風動向的看法，是因為他日前「狼來了」或「跟車太貼」的評論是在「看淡」蘇拉對香港的影響，他解釋指颱風信息發放必須具公信力和可靠性，在高度不確定情況下過早發放模棱兩可或誇大的信息可能會弄巧反拙。