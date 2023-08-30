福島核污水｜今排放一周　港壽司店人流沒大減　食客：想食都照食

日本8月24日開始將福島核廢水排入大海，至今排放近一周。記者今午（30日）到樂富一間連鎖日式餐廳觀察，食客稱人流跟以往相若，他們均表示對本港當局食物安全把關有信心，不會減少進食日本海產的次數。



有市民認為，毋須過度恐慌，加上見到不少日本國民都如常進食海產，故對日本排放核廢水不擔心，更指下月會「返鄉下」、即到日本旅遊。另有市民表示，餐廳人流似乎略減，但也不太擔心，亦不會減少進食日本海產的次數，「想食都係會照食。」



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日本8月24日將福島核廢水排入大海後，港府即時禁止日本十個都或縣的海產入口。核廢水至今排放近一周，到底有沒有打擊市民對日本海產的信心呢？

今午樂富一間連鎖日式餐廳觀察，雖未見長長人龍，但午膳期間餐廳大部份位置都坐滿，人流似乎與以往相若，也有不少人取籌排隊。

食客陳小姐直言，對日本排放核廢水一點都不擔心，因各地核電廠都會有氚排放，「其實流嚟流去都係食返，同埋個含量又真係唔係咁高。」她認為，有不少客觀因素均指出相關排放核廢水濃度合符標準，加上不少權威專家都有呼籲不用恐慌，故不會太擔心。

她表示，兩星期光顧一次日式餐廳，而見到不少日本國民都會如常進食海產，她也計劃了下月都會「返鄉下」到日本旅遊，「311（大地震）都𠵱家都咁多年驚都無話驚到咁多。」

食客陳生表示，由於光顧日式餐廳次數不多，約兩星期一次，故相信對身體不會有太大影響。他提到有上網查資料，知悉相關餐廳有很多食物來源地非為日本，「好似三文魚一定唔係日本嚟，食軟殼蟹都應該唔係嗰度嚟。」

今午，也有不少人帶同一家大小前來用膳。食客盧小姐帶同一家四口前來用膳，她表示不憂慮食物安全，認為港府對此有把關。關先生則表示，餐廳人流似乎略減，但認為此未必與市民憂慮核廢水有關，「可能係因為暑假就嚟完，大家都出哂去。」他同樣指，港府對食物安全有把關，不會減少進食日本海產的次數，「想食都係會照食。」