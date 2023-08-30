女「探監師」為還押人士冒簽文件　保釋翌日續犯法　判囚5個月

「探監師」退休婦涉協助還押人士冒簽向警方民事索償的文件，並在探監期間提及此事，懲教人員察覺有異，遂向警方舉報。退休婦因而被捕，獲保釋後又要求還押人士謊稱文件是他們自己簽署。她早前承認妨礙司法公正等3罪，案件今（30日）於西九龍法院判刑，裁判官指本案性質嚴重，尤其被告獲警方保釋後，翌日便作出妨礙司法公正的行為，明目張膽，目無法紀，判她入獄5個月。



女被告林明儀（64歲，退休人士）承認2項串謀製造虛假文書及1項妨礙司法公正罪。

女被告林明儀在西九龍法院承認2項串謀製造虛假文書及1項妨礙司法公正罪。(資料圖片)

準備到台灣生活沒重犯機會

辯方律師今求情指，被告對其行為有充分悔意，知道「行錯一步」，以往因要獨力扶養兩名兒子，深知他人窘境，故此樂意向人伸出援手，她打算服刑後到台灣生活，沒有重犯機會。同樣有探監經驗的善導會義工亦為她寫信求情，讚賞其探監次數令人佩服。另被告因為腦部問題，行動不便，平衡力差，需撐拐杖上庭。

獲警保釋後再探監

案情指，林先後探訪還押人士張嘉俊和何卓為，商討如何協助二人準備向警方作民事索償的文件，期間林曾說：「我哋係咁簽個名，係咁潦咗。」懲教人員察覺有異，將案件轉交警方跟進。其後林被警方拘捕，獲保釋翌日，要求另一名還押人士向張、何二人傳話，指：「「佢地兩個要認佢係佢地簽嘅」及「但兩個最緊要啊，企硬啊。」

同案另3名被告：顏學健（33歲，外賣員）、張嘉俊（33歲，無業）和何卓為（39歲，無業）尚未答辯，押後至10月5日再訊。

案件編號：WKCC2577/2023