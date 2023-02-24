鄧炳強指「探監師」灌輸反政府訊息　警告有足夠證據會嚴正執法

2022年的總體罪案數字為70,048宗，較2021年上升8.7%，而詐騙案由19,249宗急增至27,923宗，大增8,674宗，當中涉及金額達48億元。



保安局局長鄧炳強今日（24日）在撲滅罪行委員會會議後提到，有自稱「探監師」的人多次探訪對素未謀面、因2019年社會事件而入獄的人士，他認為「探監師」的目的是透過思想滲透，持續灌輸反政府訊息及負面思想，警告如他們繼續危害國家安全，必然調查，有足夠證據便會嚴正執法，作出拘捕及撿控



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鄧炳強：有人探訪超過59個囚犯 次數達395次

2022年的總體罪案數字為70,048宗，較2021年的64,428宗增加5,620宗，上升8.7%。罪案當中以詐騙案佔最多，由2021年19,249宗急增至27,923宗，大增45%或8,674宗，當中涉及金額達48億元，7成涉及網上騙案。另外涉及大麻的罪案數字亦有所增加，由2021年的1,302宗增至2,673宗，增加一倍。

鄧炳強表示留意有到有自稱「探監師」的人，多次對素未謀面，因社會事件而入獄的人進行探訪，有人探訪超過59個囚犯，次數達395次。鄧炳強認為他們的目的是透過思想滲透，持續灌輸反政府訊息及負面思想，亦提到要「光復懲教」等字眼，他指與「火魔師」及「送車師」等如出一轍，又用到光復字眼燃點反政府情緒。

鄧炳強指「探監師」是死心不息、對社會心存怨恨的人，期望繼續影響想更新的青少年，亦可能以圖謀政治紅利或以出售快測包乘機斂財的人，他警告如他們繼續危害國家安全，必然調查，有足夠證據便會嚴正執法，作出拘捕及撿控。