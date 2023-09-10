香港夜繽紛｜曾俊華：推夜市需三方面配合　市民疫後愛回家難扭轉

新冠疫情結束後，本港忽然沒有夜市，政府最快本周中公布重振香港夜經濟計劃「香港夜繽紛」。前財政司司長曾俊華接受《香港01》專訪時指出，辦夜市需要三方面配合：適當放鬆政策、調整法律、交由市場運作，亦可效法世界各地的夜市，如德國的慕尼黑啤酒節等。但他指疫情後市民習慣一早回家煲劇，或下班回家照顧老人及寵物等，再非1980年代的香港，相信恢復社會氣氛並不易。



曾俊華強調，商貿及物流業才是本港經濟支柱，「如果諗一個夜市係可以扭轉我哋嘅經濟，咁係錯。因為係做唔到，佢貢獻嘅GDP（本地生產總值）係好細。」



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辦夜市需「天時地利人和」配合 交由市場自行決定

夜經濟最近受社會各界熱議，曾俊華近日亦在社交媒體上提出己見，大談香港1980年代的夜生活。他接受《香港01》訪問時表示，歡迎恢復舊時的夜市，並懷緬當時的熱蔗汁、煨魷魚等地道小食。但他認為成功舉辦夜市並不容易，「我哋懷舊係講緊八十年代，嗰時同𠵱家氣氛係相當唔同。」

曾俊華分析，現今社會再無昔日的社會氣氛，辦夜市需要「天時地利人和」配合，除了適當放鬆政策外，亦須調整相關法律，並交由市場自行決定。

商場搞個夜市，如果早上做得到嘅嘢，點解我要夜晚先走去嗰度呢？如果喺科學園搞個市場，好多人又會嫌遠。 前財政司司長曾俊華

前財政司司長曾俊華認為辦夜市需要適當放鬆政策，調整相關法律，並交由市場自行決定。（鄭子峰攝）

無大排檔及小販的夜市欠吸引力

翻查立法會文件，政府今年3月仍無計劃簽發新的流動小販牌照。截至3月31日，本港共有295個流動小販牌照，當中118個牌照持有人獲准售賣炒栗子或煨蕃薯，年齡中位數及平均數，同為約79歲。即該批長者離世後，本港曾幾何時的小販文化亦隨之終結。

曾俊華便表示，現時法例並不容許大排檔及小販存在，相信夜市的吸引力下降。「你講緊啲夜市冇咗大排檔，冇咗小販，可想而知啲夜市會係點樣。咁不如去茶餐廳、去酒樓。」

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可效法外地夜經濟 如德國慕尼黑啤酒節

除了港府積極推動夜經濟外，其實深圳於9月解禁路邊攤。問到是否需要借鑒內地政策，曾俊華認為，若內地部份政策能有助香港，當然需要效法。他並指，世界各地亦有不少學習對象，例如德國的慕尼黑啤酒節（Oktoberfest，今年9月16日至10月3日舉行），吸引不少人到場感受氣氛，品嚐德國啤酒及香腸。

但曾俊華認為，港人生活方式在疫情期間已有改變，例如習慣在家中煲劇，戲院亦不再提供午夜場；加上社會老齡化及少子化，市民下班後回家照顧長者或寵物，故恢復社會氣氛並不容易。

兩公婆夜晚大家一人揸一部iPad，兩個人睇自己想睇嘅戲，點解仲要出街呢？ 前財政司司長曾俊華

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夜市不能助經濟復蘇 商貿及物流業才是支柱

若辦夜市只是恢復社會氣氛的方式，那麼本港經濟復蘇之路，又應何去何從？曾俊華認為，旅遊業佔本港GDP百份比僅個位數，即使辦夜市帶來的經濟效益能夠翻倍，亦可能只是1%增加至2%，即幫助甚微。

曾俊華強調，商貿及物流業才是本港經濟支柱，佔GDP的大部份，只要錄得輕微升幅，便可創造不少高薪職位。「如果諗一個夜市係可以扭轉我哋嘅經濟，咁係錯。因為係做唔到，佢貢獻嘅GDP係好細。」