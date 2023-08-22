夜經濟｜政府倡商場延長營業時間　黃傑龍冀「點著核反應堆」復常

新冠疫情結束後，本港復常不似如期，政府近日正積極推動香港夜市。有傳媒引述消息指，當局初步有意向發展商提議延長商場營業時間。稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（22日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，自疫情爆發後，商場人性化規定商戶的營業時間，至今仍未恢復。「如果進入咗惡性循環，大家因為咁唔出街，咁商業咪會惡化囉。」



他認為可重新探討恢復疫情前的條款，呼籲業界著手準備僱請員工，但他亦不知道實際成效。「你要研究個核彈，你要去點著佢，你可能試好多次個核反應做唔到出嚟，但一旦做到出嚟就得啦。」



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疫後商戶提早關門及商場冷清 陷進惡性循環

有報道指政府高層鎖定一些發展商，在其旗下大型商場延長營業時間到晚上11時，初步建議推廣「夜經濟」目標在下月29日的中秋節，跨越10.1國慶假期。續有報道指，此事由財政司副司長黃偉綸牽頭制訂方案，正在集思廣益階段。

黃傑龍回應表示，並無收到相關消息，但認為政府最近兩周確實希望搞旺晚間市況。他指，任何方法嘗試改善市場，對餐飲業為一件好事。

黃傑龍指，自疫情爆發後，商戶逐漸提早關門，商場有見冷清亦減少人手，甚至部份區域因「環保」而關燈。「如果進入咗惡性循環，大家因為咁唔出街，咁商業咪會惡化囉。」他推測政府只能要求由地產商做起，阻止惡化的趨勢。

稻苗學會榮譽會長黃傑龍。（資料圖片）

籲業界著手準備僱請員工

黃傑龍透露，疫情期間商場的條款人性化，不再規定商戶跟從要求合約列明的營業時間，認為可重新探討恢復相關條款。他指，雖然重簽合約需雙方同意，但呼籲業界著手準備聘請員工，預備將來營業時間延長。「我諗就未必咁複雜，因為全香港咁多十萬個位，要簽過晒佢，簽幾年都簽唔晒啦，邊有咁多律師？我覺得可能條款執得緊返啲。」

被問到延長商場營業時間是否可行。黃傑龍亦無頭緒，但他相信一旦成功便可恢復市況。「真心講冇人試過都唔知。即係核反應點唔點得著？你要研究個核彈，你要去點著佢，你可能試好多次個核反應做唔到出嚟，但一旦做到出嚟就得啦。」

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餐飲業服務不如內地屬成本結構問題

黃傑龍又指，須承認內地的商場規模、餐廳的服務，均比香港優勝，惟現時港元匯率強，對比內地處於弱勢，故業界應考慮長遠方法急趕直追。但他認為，本港餐飲業服務不如內地，屬於成本結構問題，並指某內地知名餐廳的香港分店，亦不能提供其著名的「等位服務」。