夜經濟｜中環街市9月辦啤酒節　呼籲交通機構提供價惠吸引夜歸人

就政府擬推動大型商場延長晚上營業時間，以搞活夜經濟。華懋集團中環街市總經理鍾詠婷今日（24日）接受電台訪問時表示，業界對於政府這意向感到樂觀，惟這是「雞與雞蛋」的問題，市民現時有放工就想回家的心態，要有配套才可吸引人流留至晚上去消費，例如設晚間消費券或優惠、交通機構就延長服務時間或提供優惠，有人流增加才可帶動夜間消費。

此外，中環街市響應政府，將於下月底起、中秋至國慶期間，舉辦「青島國際啤酒嘉年華」，吸引本地及旅客在晚間流連，推動中環盛行的啤酒文化。



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鍾詠婷接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，疫情前，發展商都根據商場人流數目，安排比較長的營業時間，但現時消費者模式是，放工後未必留在街外食飯消遣，當業界知道政府有搞活夜市意向，對此都表示樂觀，惟認為這是「雞蛋和雞」的問題，需要有配套才可把人流帶出來，例如商場或項目可做一些不同的推廣，借此吸引人流。

鍾詠婷表示，現時中環街市人流在上半年已見上升，但痛點是夜間人流明顯跟以前不同，如可利用項目和新推廣，吸引人在六點後留下，「去食飯、飲嘢延續到12點」。她指酒吧延長至12時是有可能，如何令令餐飲零售項目可延長營業時間至晚上10時，就關乎行業人手不足和交通配套問題。

華懋集團中環街市總經理鍾詠婷表示，業界知道政府有意推夜經濟，對此感樂觀。（鍾詠婷Linked in圖片）

她表示，有跟與商戶就延長營業時間作出溝通，對方回應都是人手問題，尤其是餐飲業，零售業則最重要是有人流去帶動零售產業。她認為，想要吸引人到夜晚消費，可考慮設晚間消費券或提供優惠，以及最重要是有交通配套，例如港鐵延長服務時間或提供個別優惠，又或交通機構也提供夜晚交通優惠，吸引人因為優惠而去坐車，這樣可以令交通工具有所增長營業額。她認為不同業界要有心態，帶動市民夜晚出去玩，而令人「留耐啲」，就要有方便回應的交通工具，「（去）玩完，如果困難搵車，都係問題。」

為配合政府搞活夜經濟，中環街市在9月底、10十月初，中秋至國慶期間，經政府及不同社團溝通後，舉辦「青島國際啤酒嘉年華」，借此吸引本地人、遊客、大灣區及一帶一路旅客，透過這內地啤酒品牌，帶出新的項目予本地和旅客。鍾表示，透過體驗中外文化交流，正正與商戶討論如何延長營業時間，尤其在中環本身就是盛行啤酒文化、蘭桂芳文化，相信只要辦得好，整個中區都會活起來。

此外，中環街市由明天（25日）起一連三日舉行「中環國際搖滾音樂節」，活動時間是中午12點至晚上10時。