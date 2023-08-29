夜經濟｜如心廣場中環街市等中秋國慶送萬張$50現金券　限晚8後用

中秋及國慶假期間，八大購物商場及中環街市將會推出「月圓夜市消費賞上賞」， 大派1萬張商場購物餐飲現金券，刺激夜市消費。市民在晚上8時後，消費滿200元可用一張50元現金券。指定商場更會於9月加碼推夜市免費泊車優惠。其中，如心廣場舉辦「秋月露營節」，將露營文化結合秋日賞月活動，而中環街市則舉辦 「中環好聲音」 比賽及啤酒嘉年華等活動。



消費滿200元可用50元現金券 限晚上８時後

為刺激夜市消費，八個購物商場，包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎 ‧倫敦 ‧紐約戲院購物中心，以及中環街市將推出一系列晚間消費禮遇，大派購物餐飲現金券以及加碼推免費泊車優惠 。華懋集團資產管理租務部總監梁力宏表示，集團正將積極與商戶研究延長營業時間，全力支持政府搞活 『 夜經濟 』 。 」

9月29日至10月2日中秋節及國慶長假期間，上述購物商場及中環街市將推「月圓夜市消費賞上賞」 免費派發１萬張 「華懋集團旗下商場 HK$50購物餐飲現金券」一張 。 凡消費滿HK$200即可使用一張， 現金券可於11月30日前各星期五、六、日 及公眾假期晚上 8時後使用，旨在鼓勵商場顧客於商場消費同時帶旺商舖夜間生意及人流。

如心廣場、翩滙坊及順福糧倉推免費泊車

值得留意，如心廣場、翩滙坊及順福糧倉更將於 9月份加碼推免費泊車優惠，於９月15日 至10月14日各星期五、六、日及公眾假期顧客於推廣期內晚上8時後消費，即可享 2小時免費優惠。

如心廣場打造首個 「秋月露營節」，將活動空間化身為「城中野」，舉辦露營文化結合秋日賞月活動。（華懋集團提供）

如心廣場： 「燈」月營地打造首個「秋月露營節」

適逢九月份為中秋佳節，是市民夜出消費的好時機，由 9月22日至10月8日，如心廣場聯乘全港最大露營資訊平台 HKCAMP，打造首個 「秋月露營節」，將活動空間化身為「城中野」，舉辦露營文化結合秋日賞月活動，並有連串工作坊及「營」友互動交流活動，讓全港市民在熱鬧氣氛中，支持香港經濟，同慶中秋。

中環街市：「中環好聲音」 融匯民間高手唱好香港

為貫徹推廣跨代共融的理念，為不同年齡層的市民提供跨代交流機會 。 「中環好聲音」 準決賽及決賽將於 9月1日及17日 晚上隆重舉行 。屆時，商場將於晚上6時至10時半特別推出豐富的餐飲禮遇，並向參加者提供購物優惠，讓一眾樂迷 觀賽之餘一同共享美食，感受熱烈的比賽氣氛。

「香港青島國際啤酒嘉年華」設夜間酒吧

夜市經濟自然少不了夜間酒吧，精彩表演及夜間街頭美食。於 9月28日至10月2日期間，中環街市將變成一個嘉年華會場，期間活動由黃昏6時至零晨 12時，特別設有夜間酒吧區，表演、夜間市集，以及街頭美食等，供旅客狂歡達旦。

10月起至聖誕及新年期間，中環街市將安排更多活動，包括有非物質文化遺產集市，以及跨文化夜市等，進一步提振商場的夜間生意 。