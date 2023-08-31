颱風蘇拉｜溫黛1962年9.1襲港　釀183死388傷　7萬多人無家可歸

超強颱風「蘇拉」襲港，天文台預告「蘇拉」明日（9月1日）最接近本港，風暴潮會同2018年「山竹」相若，當中吐露港水位明晚近午夜最高，在海圖基準面以上5米，接近1962年超強颱風「溫黛」襲港水平。



「溫黛」在1962年正面吹襲香港，是本港在戰後破壞力最強颱風，湊巧在61年後的「蘇拉」，兩個颱風同樣於9月1日襲港。「溫黛」造成共183人死亡、388人受傷、108人失蹤、7.2萬人無家可歸，「溫黛」至今有三大紀錄仍未被打破。



▼1962年「溫黛」襲港▼



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超強颱風「溫黛」在1962年襲港，天文台在8月31日下午懸掛3號風球，隨颱風逐漸逼近，天文台改掛更高的警告信號，到9月1日早上6時15分掛起10號風球，風暴在當日上午橫過時。

創下3項紀錄 最高陣風 259 公里/小時

「溫黛」為本港帶來風暴潮，曾令吐露港一帶水位升至 5 米、維多利亞港水位升至 3.96 米，沙田、馬料水、大埔等地被嚴重淹浸。「溫黛」造成共183人死亡、388人受傷、108人失蹤、72,000人無家可歸，500多艘沉沒，24艘遠洋船擱淺，12艘出現碰撞，避風塘內的住家艇亦有大量損毀。

「溫黛」至今仍保持3項紀錄，分別是最高 60 分鐘平均風速 133 公里；最高陣風 259 公里/小時；最低瞬時海平面氣壓 953.2 百帕。