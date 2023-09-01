警方新界北總區展開「反扒竊行動」　向區內街坊宣傳「見扒即報」

本港不時發生扒竊案件，警方今年首6個月錄得228宗扒竊案，比去年同期大幅增加155宗，升幅超過兩倍。新界北總區刑事部在上月底與各警區展開「反扒竊行動」，希望做到「見扒即報」，務求向每一位市民傳遞防扒竊資訊，起阻嚇作用。



新界北總區刑事部聯同各警區和義工，向區內市民宣傳，做到「見扒即報」。（警方提供相片）

新界北總區刑事部聯同屯門、大埔、元朗及邊界警區警民關係組於8月23日，動用社區資源，包括各區撲滅罪行委員會、耆樂警訊及義工團隊等等，開展為期四周的「反扒竊行動」，透過教育宣傳讓市民知悉扒手的最新犯案手法， 加以防範，攜手發揮守望相助精神，做到「見扒即報」，令扒手無從入手，知難而退。

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警方設計了以預防扒竊為主題的橫幅及宣傳單張，在各區重點針對扒竊案件頻生的高危地點，例如街市、商場、巴士轉車站、港鐵車廂內等人多擠迫的地方宣傳。 有見扒竊案件的受害人一般為家庭主婦、長者或於繁忙時段通勤的上班族，警方更特別製作錄音，於街市、地鐵及輕鐵月台及車廂進行廣播，務求向每一位市民傳遞防扒竊資訊，起阻嚇作用。

警方今年 8 月，在元朗區鎖定一個扒竊集團，並在同月 13 日進行反扒竊行動中，成功拘捕兩名集團女疑犯， 調查相信這兩名疑犯牽涉 10 宗涉及多個地區的扒竊案件，涉款高達 10 萬元。

警方提醒，市民要小心保管個人財物，即使不是在人多擠迫的地方，也要時刻留意身邊是否有可疑人士，因為扒手可能會尾隨等待時機下手。