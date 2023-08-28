半年24學生遭網友性侵受害者最細9歲　警方：網遊武器誘影私密照

不少青少年會透過手機結識網友，警方今年上半年接獲24宗學生遭網友性侵案件，年紀最輕僅9歲。警方一項調查發現，網絡遊戲中充斥網絡詐騙、性誘識、網絡安全風險、洩露個人資料及網絡欺凌等陷阱，當中不良分子會以遊戲武器及金錢作交換條件，誘騙學生單獨見面、趁家人不在家上門、甚至要求以「情侶」相稱，談性說愛，迫使學生自拍私密照。



網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青（右二）表示，警方會利用不同的平台去宣傳及教育青少年。（警方提供相片）

警方分析今年上半年數字，受害人為學生的案件中，網上購物騙案有674宗，佔整體14%，裸聊勒索案有168宗佔兩成，援交騙案有249宗佔兩成二，涉網上交友的性侵案有24宗，年紀最輕僅9歲。

要求成為「情侶」談及性話題

網絡安全及科技罪案調查科今年3至4月向1805名小一至中六學生發問卷調查，發現1091名學生有玩網絡遊戲習慣，中一至中三學生花最多時間打機，成為相對容易曝露風險的組別。

有玩網絡遊戲學生中，294人曾遇陌生人主動聊天，他們會以遊戲道具、武器、金錢等作為交換條件，有16人曾被要求提供個人資料或拍照，有15人被要求單獨出外見面或趁家人不在家時上門「探望」，有31人被要求視像或外出見面，有18人被要求成為「情侶」或談及性話題，當中4人更被要求自拍私密照。

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「給家長的信」講解青年暑期可能面對高危陷阱

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，警方會利用不同的平台去宣傳及教育青少年，提高數碼素養及對抗網絡風險的韌性，當中包括與教育局共同舉辦針對最新網絡陷阱的教師培訓，警方亦於今年6月推出「給家長的信」，以真實案例講解青少年和兒童在暑期可能面對的高危網絡陷阱。

警方最新推出網上情景遊戲「守網歷險」，模擬網上世界玩家會遇到的不同陷阱，讓玩家親歷其境，避過每一個陷阱。

推「守網歷險」網上遊戲 避過每一個陷阱

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎指出，警方最新推出網上情景遊戲「守網歷險」，模擬網上世界玩家會遇到的不同陷阱，讓玩家親歷其境，避過每一個陷阱。警方亦會連同澳門警察局舉辦「大灣區青少年人工智慧及網絡安全挑戰賽」比賽，提升青少年的數碼素養和網絡安全意識，表現優異者可參加廣州3日2夜網絡安全交流團。