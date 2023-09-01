單車節10月22日舉行　5200名額下周三起報名　UCI公路賽回歸

由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月22日（星期日）舉行。其中「50公里組」及「30公里組」項目共設5,200 個名額，下周三（9月6日）開始接受報名，月中進行免費單車技術評核。此外，國際單車聯盟（UCI）1.1 級公路賽在相隔5年之後，今年會再次舉行，來自全球的單車精英將在鬧市比併。



50公里組路線覆蓋「三橋三隧」

今年單車節繼續設有不同程度的單車體驗，當中廣受歡迎的「50公里組」和「30公里組」項目，下周三開始接受報名，月中先進行免費單車技術評核，獲確認參加資格後才付款，歡迎單車愛好者參加。

「50公里組」的路線橫跨6區，途經尖沙咀文化中心、ICC 環球貿易廣場等地標，並穿梭「三橋三隧」，包括青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道。

「30公里組」項目的路線，同樣於尖沙咀出發，途經昂船洲大橋，以及環球貿易廣場等。

今年單車節同時會舉辦「家庭單車樂」，大會在梳士巴利道劃出一段長約1公里的路線，讓200位參加者在馬路上踏單車，6歲以上的小朋友可與家長一同參與，同樣下周三（9月6日）起在活動網站報名。

UCI公路賽事近百全球好手參加

根據大會公布，國際單車聯盟（UCI）1.1 級公路賽將有近百名全球專業單車好手爭標，超過10支UCI世界巡迴賽（WorldTour）單車隊、職業（Pro）及洲際（Continental）車隊參加，包括來自澳洲的車隊Jayco-AlUla，以及來自意大利的車隊Corratec - Selle Italia等，香港隊亦會主場迎戰。比賽沿尖沙咀梳士巴利道、麼地里、麼地道、科學館道及紅磡繞道，以繞圈賽方式進行，每圈長 4.3 公里，市民及旅客可近距離觀賽。

另外，今年「男子、女子公路繞圈賽」，將邀請粵港澳大灣區城市的單車好手參與，在尖東沿高樓大廈及維港帷幕前飆速。

因應活動進行，10月22日凌晨1時起，多區將實施分階段封路安排，